    Ženske naj bodo pozorne na pravilo 7-2-1.

    Posameznik, ki se zaveda, da ima motnjo strjevanja krvi, se lahko nauči pravilno ukrepati, zato je potrebna pravočasna diagnoza.
    Hemofilija je danes zelo dobro obravnavana bolezen in bolniki, ki prejemajo ustrezno terapijo, lahko živijo povsem običajno življenje. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Hemofilija je danes zelo dobro obravnavana bolezen in bolniki, ki prejemajo ustrezno terapijo, lahko živijo povsem običajno življenje. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Andreja Žibret
    17. 4. 2026 | 05:00
    V Sloveniji živi približno 794 bolnikov z motnjami strjevanja krvi, med njimi jih je okoli 240 s hemofilijo. V registru je zabeleženih tudi nekaj deset primerov drugih, zelo redkih motenj strjevanja krvi. Pomembno je pravočasno prepoznavanje, pri čemer so razlike pri moških in ženskah, prav tako diagnoza, kajti posameznik, ki se zaveda, da ima motnjo strjevanja krvi, se lahko nauči pravilno ukrepati v različnih situacijah in pravočasno prepreči resne zaplete.

    »Hemofilija je danes zelo dobro obravnavana bolezen in bolniki, ki prejemajo ustrezno terapijo, lahko živijo povsem običajno življenje, je ob današnjem svetovnem dnevu hemofilije poudaril Janez Dolinšek, predsednik Društva hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi Slovenije.

    • Pri blažjih oblikah do diagnoze pogosto šele pri poškodbah ali operativnih posegih.
    • V Sloveniji je tudi od 210 do 230 bolnikov z von Willebrandovo boleznijo.
    • Ženske naj bodo pozorne na pravilo 7-2-1.

    Hemofilija je redka, večinoma dedna motnja strjevanja krvi, pri kateri v krvi primanjkuje faktorjev VIII, kar je prepoznano kot hemofilija A, ima jo 210 bolnikov, ali faktorjev IX, to je hemofilija B, ki jo ima 30 bolnikov. To vodi v dolgotrajne notranje ali zunanje krvavitve. V Sloveniji je tudi od 210 do 230 bolnikov z von Willebrandovo boleznijo, motnjo v delovanju trombocitov, ki ne morejo učinkovito preprečiti krvavitev.

    Ima jo eden od 10.000 rojenih dečkov

    Bolezen prizadene predvsem moške, pojavi se pri približno enem od 10.000 rojenih dečkov, medtem ko so ženske pogosteje prenašalke. »Evidentiranih je približno 54 prenašalk hemofilije, vendar jih je v resnici verjetno več, saj so v registru predvsem tiste, pri katerih so bile težave že prepoznane,« opozarja prof. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med., specialistka hematologije iz UKC Ljubljana. Poudarja pomen večje ozaveščenosti in aktivnega pristopa k testiranju v družinah, tudi pri hčerah, saj je verjetnost prenosa mutacije približno 50-odstotna.

    Strjevanje krvi je zelo kompleksen proces v našem telesu, pri katerem lahko nastanejo motnje na različnih ravneh, vzrok je lahko genetski ali pridobljen, pojasnjuje prof. dr. Preložnik Zupanova. Glede na aktivnost koagulacijskega faktorja v krvi je motnja lahko huda, srednje huda in blaga. Pri blagi obliki se težave praviloma pokažejo predvsem ob poškodbah ali kirurških posegih. Pri srednje hudi se pojavljajo spontane krvavitve, ki so redkejše, pri hudi obliki pa se pojavljajo pogosto, največkrat v sklepih in mišicah, tudi brez večjih obremenitev. V družini se praviloma pojavlja ista oblika hemofilije.

    Pri dednih oblikah so družine z boleznijo pogosto že seznanjene, zato je mogoče na možnost prenosa pomisliti že ob rojstvu otroka, diagnostični pristop pa načrtujejo zelo zgodaj, je povedala prof. dr. Helena Podgornik, specialistka medicinske biokemije in genetike iz UKC Ljubljana: »Danes lahko velik del hemofilij tudi natančno genetsko opredelimo, ne le potrdimo prisotnost bolezni, temveč določimo tudi mutacijo.« Kadar bolezen nastane na novo, brez družinske anamneze, pa se težje oblike praviloma pokažejo že v zgodnjem otroštvu, zaradi izrazitih kliničnih znakov.

    794

    bolnikov v Sloveniji živi z različnimi motnjami strjevanja krvi, med njimi jih je okoli 240 s hemofilijo

    Pri blažjih oblikah hemofilije je pot do diagnoze bolj postopna, pogosto se pokaže šele ob prelomnih dogodkih, kot so poškodbe ali operativni posegi, takrat so težave s strjevanjem krvi izrazitejše. Diagnosticiranje se začne z osnovnimi preiskavami hemostaze in prepoznavanjem odstopanj, konča pa se, če gre za genetsko bolezen, z genetsko potrditvijo.

    Razlike v prepoznavanju pri moških in ženskah

    Posebno pozornost pa je treba nameniti razlikam v prepoznavanju bolezni pri moških in ženskah, saj so pri ženskah simptomi pogosto spregledani ali napačno interpretirani. Zaradi menstruacije ali poroda so ženske bolj nagnjene h krvavitvam in navajene, da krvavijo več, zato je težko določiti mejo med običajnim in pretiranim krvavenjem: »Menstrualni cikel običajno traja približno 28 dni, krvavitev pa navadno od tri do pet. Podaljšana ali močnejša menstrualna krvavitev je sicer pogost pojav, s katerim se sreča približno vsaka peta ženska, vendar so izrazite krvavitve lahko tudi znak motnje strjevanja krvi,« opozarja dr. Preložnik Zupanova.

    V Društvu hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi Slovenije opozarjajo na tako imenovano pravilo 7-2-1. To opozarja, naj bomo pozorni, če menstruacija traja sedem dni ali dlje, če je treba higiensko zaščito menjati na dve uri ali celo pogosteje ter če so prisotni krvni strdki, ki so večji od kovanca za en evro. V društvu še opozarjajo, da je pomembno, da bolniki o svoji bolezni odkrito govorijo tudi s svojci in bližnjimi. »V izrednih situacijah naj bolniki ali njihovi svojci ne povedo le, da imajo motnjo strjevanja krvi, temveč tudi, kako jo zdravijo, saj to neposredno vpliva na diagnostiko in nadaljnje zdravljenje,« opozarja. dr. Podgornikova.

