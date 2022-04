Hepatitis neznanega izvora že blizu nas

Po tem, ko so hepatitis neznanega izvora potrdili v več drugih evropskih državah in ZDA so ga tudi že pri enajstih otrocih v Italiji. V nobenem primeru sicer za zdaj ni bila potrebna presaditev jeter, je pa potek bolezni posebej hud pri štiriletnem dečku, ki ostaja v pediatrični bolnišnici v Rimu.

Dečka so hospitalizirali zaradi težav z dihanjem in bolečin v spodnjem delu trebuha. Sprva so ga sprejeli v bolnišnico v mestu Prato v Toskani, potem ko se mu je stanje hitro poslabšalo in so jetrni testi potrdili, da gre verjetno za primer akutnega hepatitisa, pa so ga prepeljali v Rim.

Test na novi koronavirus je bil sicer negativen, ima pa deček veliko število protiteles, na osnovi česar zdravniki sklepajo, da je v preteklosti preživel okužbo z virusom sars-cov-2.

Na italijanskem ministrstvu za zdravje so medtem potrdili, da so v državi zabeležili že več primerov akutnega hepatitisa pri otrocih, ki jih zdaj preučujejo. Akuten in hujši hepatitis pri otrocih je sicer nekaj novega in neobičajnega, zato obstaja sum, da gre za nov virus.

Hepatitis neznanega izvora so doslej potrdili pri najmanj 169 otrocih v 12 zahodnih državah (od tega 114 primerov v Veliki Britaniji), je v soboto zvečer sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. 17 od teh otrok je potrebovalo presaditev jeter, najmanj eden je umrl.

Od 81 primerov v Angliji jih je 60 imeli zlatenico, ob tem so skoraj vsi bruhali, 45 jih je imelo drisko in samo 25 jih je imelo povišano temperaturo.

Če bi bil lahko povzročitelj tega hepatitisa adenovirus (podtip F41), se še ne ve.

Strokovnjakinja poziva k pozornosti staršev in pediatrov: »Ne potrebujemo pa ustvarjati panike.«

Ni namreč nujno, da vsak otrok, ki ima povišane jetrne teste sodi v okvir te nove bolezni. Starši naj bodo pozorni na rumenico kože, svetlo obarvano blato, temno obarvan seč, pogosto bruhanje.

Od začetka aprila so strokovnjaki pri nas pripravljeni na prihod tega virusa, je zagotovila Matičičeva.

Nobenega primera s težko obliko nepojasnjenega hepatitisa še ni, je še dejala. En otrok s povišanimi jetrnimi testi je sicer še v obravnavi pediatričnih infektologov.