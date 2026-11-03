Hidžab, prehrana, ločevanje deklic: kje ravnatelj OŠ Livada potegne črto

Goran Popović pojasnjuje, kako na šoli usklajujejo spoštovanje kulturnih in verskih posebnosti z vsakdanjim šolskim življenjem.
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Na osnovni šoli Livada se trudijo, da učencem, ki prihajajo iz drugih držav, Slovenijo približajo na prijazen, spoštljiv in naraven način. Obenem pa jasno sporočajo, da je pomembno, da se naučijo slovenskega jezika. FOTO: Leon Vidic
Razprave o verskih oblačilih v šolah so v Evropi vse bolj izrazite: medtem ko nekatere države omejujejo ali prepovedujejo nošenje naglavne rute in oblačil, ki zakrivajo obraz, druge zagovarjajo večjo svobodo verskega izražanja. Tudi v Sloveniji se pojavljajo vprašanja o tem, kako naj javne šole obravnavajo verske simbole in oblačila učencev. Na ljubljanski osnovni šoli Livada imajo pestro sestavo šolske skupnosti: dobro tretjino od 415 učencev sestavljajo otroci muslimanske veroizpovedi, učenci prihajajo iz 32 držav, govorijo 18 jezikov, zastopane pa so skoraj vse verske skupnosti.
Kako v tako raznoliki skupnosti graditi občutek pripadnosti, hkrati pa ohraniti jasna pravila, ki veljajo za vse? Z ravnateljem Goranom Popovićem, ki ustanovo vodi petnajst let, smo se pogovarjali o tem, kako ...
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