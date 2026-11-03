Hidžab, prehrana, ločevanje deklic: kje ravnatelj OŠ Livada potegne črto

Razprave o verskih oblačilih v šolah so v Evropi vse bolj izrazite: medtem ko nekatere države omejujejo ali prepovedujejo nošenje naglavne rute in oblačil, ki zakrivajo obraz, druge zagovarjajo večjo svobodo verskega izražanja. Tudi v Sloveniji se pojavljajo vprašanja o tem, kako naj javne šole obravnavajo verske simbole in oblačila učencev. Na ljubljanski osnovni šoli Livada imajo pestro sestavo šolske skupnosti: dobro tretjino od 415 učencev sestavljajo otroci muslimanske veroizpovedi, učenci prihajajo iz 32 držav, govorijo 18 jezikov, zastopane pa so skoraj vse verske skupnosti. Kako v tako raznoliki skupnosti graditi občutek pripadnosti, hkrati pa ohraniti jasna pravila, ki veljajo za vse? Z ravnateljem Goranom Popovićem, ki ustanovo vodi petnajst let, smo se pogovarjali o tem, kako ...