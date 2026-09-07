Hiša brez fasade: Kje izgublja največ toplote in kaj urediti najprej

Pri starejših hišah brez toplotne izolacije pogosto najprej pomislimo na novo fasado. Zunanje stene so res lahko eden pomembnejših virov toplotnih izgub, vendar še zdaleč niso edini. Veliko toplote lahko uhaja tudi skozi streho, tla, okna, vrata in različne toplotne mostove.

Prav zato se je pred večjo energetsko prenovo smiselno vprašati, kateri ukrep bo v konkretnem primeru prinesel največji učinek. Pri nekaterih hišah je smiselno najprej izolirati podstrešje ali streho, drugje zamenjati dotrajano stavbno pohištvo ali odpraviti mesta, kjer se pojavljata vlaga in kondenz.

Kako velike so lahko izgube skozi posamezne dele hiše, zakaj debeli zidovi še ne pomenijo dobre izolacije in po kakšnem vrstnem redu se je smiselno lotiti prenove, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.