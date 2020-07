FOTO:Hiša, v kateri bodo otroci zaščiteni in varni

Ljubljana – Okrožna državna tožilstva so lani obravnavala skoraj 2700 ovadb za kazniva dejanja, ki so bila storjena na škodo mlajših od 18 let. Kljub temu da mednarodne primerjave Slovenijo uvrščajo visoko, kar zadeva sistem varstva in zaščite otrok, je možnosti za izboljšave še veliko in korak k temu naj bi bil zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki so ga pripravili na ministrstvu za pravosodje in bo v javni obravnavi do 3. avgusta.Predlog zakona je namenjen ustrezni zaščiti otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku, bodisi kot oškodovanci bodisi kot priče, in ...