Hiša za otroke za preiskavo in pomoč žrtvam

Ljubljana – Čez dobri dve leti bo v Sloveniji – tako so se zavezali vsi pristojni – vrata odprla Hiša za otroke, ki bo na zunaj povsem navadna hiša v naselju, znotraj pa bo, v do otrok prijazno urejenih prostorih, celovito potekala obravnava primerov spolnih zlorab, pozneje pa tudi drugih kaznivih dejanj, ter pomoč žrtvam in svojcem. Visoki predstavniki ministrstev za pravosodje, notranje zadeve, delo, družino in socialne zadeve, policije, državnega tožilstva in vrhovnega sodišča so ta teden v Ljubljani podpisali zavezo o podpori in sodelovanju pri implementaciji Hiše za otroke v Sloveniji. Na slovesnosti je bil navzoč tudi Bragi Gudbrandsson, ...