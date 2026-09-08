Hišna preiskava pri nekdanjem šefu Darsa in članu Svobode Andreju Ribiču

Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču danes opravili hišno preiskavo, poročajo mediji. Kot je za medije potrdil Ribičev odvetnik Janez Nemanič, policisti Ribiča preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka po letošnjih volitvah v državni zbor.

Kot je navedel Janez Nemanič iz odvetniške pisarne Čeferin, gre v tej zadevi za »očitek nekakšnega dogovarjanja o dajanju podkupnine poslancu Štoreku. Torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca. Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v DZ, da bo september pester.«

Ribič je v izjavi za medije po hišnih preiskavah poudaril, da je vse skupaj absurd. »Obtožujejo me tisti, ki jim je resnica laž, ki so bili že večkrat pravnomočno obsojeni. Vse, kar so skonstruirali v tej obtožnici, je laž,« je poudaril.

Povedal je, da o domnevnem podkupovanju poslancev Resnice ni nobenih sledi, »ničesar«. »In vse se je dogajalo, preden je bila znana koalicija,« je dodal. V ozadju hišnih preiskav vidi politične motive. »Ne znam si predstavljati, da se to lahko v tej državi dogaja. Ena stranka, kjer so sami lopovi, me obtožuje na podlagi neresničnih izjav,« je dejal. Dodal je, da je kriminalistom predal vse, kar so iskali.

Po navedbah medijev so kriminalisti hišno preiskavo pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Svobode opravili danes zjutraj. Kot je ocenil Nemanič, so policisti ravnali korektno, je pa Ribič policistom sam predal večino elektronskih naprav in tudi gesla in šifre za dostop do njih, je dodal. Kot je še dejal, je hišna preiskava trajala približno tri ure.