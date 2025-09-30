Podpredsednik SDS in nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes zjutraj na družbenem omrežju X sporočil, da na njegovem domu poteka hišna preiskava.

Preiskava pri nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu se je začela zgodaj zjutraj. FOTO: Tomica Šuljić

Pred svojim domom je Hojs pojasnjeval, da ne ve, kaj iščejo preiskovalci in na podlagi česa je proti njemu izdana odredba. Med drugim je dejal, kot poročajo mediji, »Ne vem, na podlagi česa. Imajo odredbo.« Na vprašanje, česa ga obtožujejo, je dejal:

»Da sem od neznanega storilca dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za kavaški klan in sem to leta 2021 kavaškemu klanu sporočil. - A ste jim? - Vprašanje je res neumno,« je še odgovoril, poroča 24ur.com.

»Ura 6.06 ... policija na mojem domu ... hišna preiskava ... Volitve so blizu,« je na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja.

S komentiranjem v to smer se mu je pridružil prvak SDS Janez Janša in zapisal: »Nesposobnost, laž, represija – vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«

Janša je na omrežju X kasneje objavil še sporočilo v angleščini: »Nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji je policija opravila hišno preiskavo pri podpredsedniku SDS Alešu Hojsu. V SDS dogodek označujejo kot politično motiviran, saj stranka po anketah močno vodi, vlada Roberta Goloba pa se sooča s slabimi kazalci, očitki o korupciji in klientelizmu. V zunanji politiki se odkrito spogleduje z Iranom in zagovarja Hamas. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo začela posnemati njihove metode.«

Več o razlogih za hišno preiskavo nobeden od njiju ni razkril. STA še čaka tudi na pojasnila policije.

Po informacijah STA preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Tam so za STA potrdili, da danes »izvajajo hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij«.

SDT ima sicer svoje policiste, ki ne spadajo pod pristojnost generalnega direktorja policije, temveč pod SDT.

Glede hišne preiskave se je že oglasil poslanec SDS Zvone Černač: »Gibanje Svoboda=avtokracija= diktatura.« Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dodal: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo«.

Izdajanje podatkov kavaškemu klanu in ukinjanje varovanja tožilki

V javnosti je pred časom odmeval primer, ko je nekdanja vpisničarka na Specializiranem državnem tožilstvu bila na ljubljanskem sodišču spoznana za krivo enega kaznivega dejanja izdaje tajnega podatka in obsojena na dve leti zapora. Za preostala očitana dejanja, vključno s tem, da je tajne podatke posredovala članom Kavaškega klana iz koristoljubja, je bila zaradi pomanjkanja dokazov oproščena.

Zagovornik obsojene je v izjavi za medije po izreku sodbe, je bila njegova stranka obsojena zgolj za tisto kaznivo dejanje, ki ga je tudi priznala, in sicer da je dvema prijateljicama in nekdanjemu partnerju povedala, da je v delo na SDT dobila odredbo, povezano z osebo, ki jo je poznala.

Po pritožbi so višji sodniki marca 2024 prvostopenjsko sodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje.

Sodnik Martin Jančar je poudaril, da težjega primera še ni imel, a da so bili dokazi v večini le posredni. Tožilec Luka Moljk je opozoril na težave slovenskega pravosodja pri obravnavi elektronskih dokazov in predlagal uvedbo tehničnih rešitev, kot jih poznajo druge evropske države.

Fabruarja je odmevalo tudi, da je center za zaščito in varovanje znova ukinil varovanje tožilki Mateji Gončin in drugim tožilcem, ki sodelujejo v postopkih proti Kavaškemu klanu in v zadevi Božić. Gončinova meni, da gre za povračilni ukrep policije, ker je vložila kazensko ovadbo proti nekdanjemu vodstvu policije in centra zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. Napovedala je nove ovadbe ter odškodninsko tožbo proti državi.

Policija in ministrstvo za notranje zadeve očitke zavračata in poudarjata, da se varovanje ogroženih oseb izvaja na podlagi strokovnih ocen ogroženosti, ne pa kot odziv na kazenske ovadbe. Po njihovih navedbah nevarnost za tožilce ne obstaja več, ukrepi pa se sproti prilagajajo. Gončinova opozarja, da gre že za tretjo ukinitev njenega varovanja in da tako težko opravlja svoje delo, saj se počuti ogroženo.