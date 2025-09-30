  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Preiskava pri Hojsu zaradi kavaškega klana? Janša s tvitom mednarodni javnosti

    Hojs je novinarjem dejal, da ga sumijo sodelovanja s kavaškim klanom.
    Hojs je osumljen, da je leta 2021 prejel informacijo o preiskavi zoper kavaški klan. FOTO: Tomica Šuljić
    Galerija
    Hojs je osumljen, da je leta 2021 prejel informacijo o preiskavi zoper kavaški klan. FOTO: Tomica Šuljić
    Pi. K., STA
    30. 9. 2025 | 10:17
    30. 9. 2025 | 12:41
    5:27
    A+A-

    Podpredsednik SDS in nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes zjutraj na družbenem omrežju X sporočil, da na njegovem domu poteka hišna preiskava.

    Preiskava pri nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu se je začela zgodaj zjutraj. FOTO: Tomica Šuljić
    Preiskava pri nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu se je začela zgodaj zjutraj. FOTO: Tomica Šuljić

    Pred svojim domom je Hojs pojasnjeval, da ne ve, kaj iščejo preiskovalci in na podlagi česa je proti njemu izdana odredba. Med drugim je dejal, kot poročajo mediji, »Ne vem, na podlagi česa. Imajo odredbo.« Na vprašanje, česa ga obtožujejo, je dejal:

    »Da sem od neznanega storilca dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za kavaški klan in sem to leta 2021 kavaškemu klanu sporočil. - A ste jim? - Vprašanje je res neumno,« je še odgovoril, poroča 24ur.com.

    »Ura 6.06 ... policija na mojem domu ... hišna preiskava ... Volitve so blizu,« je na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja.

    S komentiranjem v to smer se mu je pridružil prvak SDS Janez Janša in zapisal: »Nesposobnost, laž, represija – vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«

     

    Janša je na omrežju X kasneje objavil še sporočilo v angleščini: »Nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji je policija opravila hišno preiskavo pri podpredsedniku SDS Alešu Hojsu. V SDS dogodek označujejo kot politično motiviran, saj stranka po anketah močno vodi, vlada Roberta Goloba pa se sooča s slabimi kazalci, očitki o korupciji in klientelizmu. V zunanji politiki se odkrito spogleduje z Iranom in zagovarja Hamas. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo začela posnemati njihove metode.«

    Več o razlogih za hišno preiskavo nobeden od njiju ni razkril. STA še čaka tudi na pojasnila policije.

    Preiskava pri nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu se je začela zgodaj zjutraj. FOTO: Tomica Šuljić
    Preiskava pri nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu se je začela zgodaj zjutraj. FOTO: Tomica Šuljić

    Po informacijah STA preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Tam so za STA potrdili, da danes »izvajajo hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij«.

    SDT ima sicer svoje policiste, ki ne spadajo pod pristojnost generalnega direktorja policije, temveč pod SDT.

    Hojs je namignil na politično motiviranost preiskave, saj se bližajo volitve. FOTO: Tomica Šuljić
    Hojs je namignil na politično motiviranost preiskave, saj se bližajo volitve. FOTO: Tomica Šuljić

    Glede hišne preiskave se je že oglasil poslanec SDS Zvone Černač: »Gibanje Svoboda=avtokracija= diktatura.« Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dodal: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo«.

    Izdajanje podatkov kavaškemu klanu in ukinjanje varovanja tožilki

    V javnosti je pred časom odmeval primer, ko je nekdanja vpisničarka na Specializiranem državnem tožilstvu bila na ljubljanskem sodišču spoznana za krivo enega kaznivega dejanja izdaje tajnega podatka in obsojena na dve leti zapora. Za preostala očitana dejanja, vključno s tem, da je tajne podatke posredovala članom Kavaškega klana iz koristoljubja, je bila zaradi pomanjkanja dokazov oproščena.

    Zagovornik obsojene je v izjavi za medije po izreku sodbe, je bila njegova stranka obsojena zgolj za tisto kaznivo dejanje, ki ga je tudi priznala, in sicer da je dvema prijateljicama in nekdanjemu partnerju povedala, da je v delo na SDT dobila odredbo, povezano z osebo, ki jo je poznala.

    SDT je potrdilo izvajanje hišnih preiskav, a podrobnosti ni razkrilo. FOTO: Tomica Šuljić
    SDT je potrdilo izvajanje hišnih preiskav, a podrobnosti ni razkrilo. FOTO: Tomica Šuljić

    Po pritožbi so višji sodniki marca 2024 prvostopenjsko sodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje.

    Sodnik Martin Jančar je poudaril, da težjega primera še ni imel, a da so bili dokazi v večini le posredni. Tožilec Luka Moljk je opozoril na težave slovenskega pravosodja pri obravnavi elektronskih dokazov in predlagal uvedbo tehničnih rešitev, kot jih poznajo druge evropske države.

    Fabruarja je odmevalo tudi, da je center za zaščito in varovanje znova ukinil varovanje tožilki Mateji Gončin in drugim tožilcem, ki sodelujejo v postopkih proti Kavaškemu klanu in v zadevi Božić. Gončinova meni, da gre za povračilni ukrep policije, ker je vložila kazensko ovadbo proti nekdanjemu vodstvu policije in centra zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju. Napovedala je nove ovadbe ter odškodninsko tožbo proti državi.

    Preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva (SDT). FOTO: Tomica Šuljić
    Preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva (SDT). FOTO: Tomica Šuljić

    Policija in ministrstvo za notranje zadeve očitke zavračata in poudarjata, da se varovanje ogroženih oseb izvaja na podlagi strokovnih ocen ogroženosti, ne pa kot odziv na kazenske ovadbe. Po njihovih navedbah nevarnost za tožilce ne obstaja več, ukrepi pa se sproti prilagajajo. Gončinova opozarja, da gre že za tretjo ukinitev njenega varovanja in da tako težko opravlja svoje delo, saj se počuti ogroženo.

    Novice  |  Svet
    Trgovina s kokainom

    V Boliviji ubit Marco Skerbec, eden izmed vodij kavaškega klana tudi v Sloveniji

    V Santa Cruzu v Boliviji so našli ubite Hrvata Marca Skerbeca ter državljana Srbije in Severne Makedonije. Preiskava kaže na spopad narkoklanov.
    15. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Mateja Gončin, tožilka: Ženske, zakaj se niste odzvale?

    Mateja Gončin že več kot 25 let v sivi kuti v imenu države preganja najhujše kriminalce.
    16. 6. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Bergant vs Gončin

    Državnotožilski svet: Generalna državna tožilka ni posegla v delo tožilke

    Tožilka Gončin je Svet zaprosila za obravnavo nekaterih ravnanj generalne državne tožilke Bergant; zahtevala bo tudi vpogled v spis.
    29. 5. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po sporni raciji na Peršmanovi vodja operacije premeščen

    Vodjo racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji so po notranji preiskavi začasno premestili.
    30. 9. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 9. 2025 | 12:43
    Preberite več
