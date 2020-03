Hišni ljubljenčki čakajo na hrano

Ljubljana – Trgovine za male živali so od torka zaprte, njihove spletne strani se sesuvajo. Najtežje je lastnikom tistih hišnih ljubljenčkov, ki niso najbolj običajni, saj hrane, denimo za kače, kuščarje, v živilskih trgovinah ni mogoče dobiti. Na ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da iščejo rešitve.



»Pozabili so, da je v Sloveniji pol milijona mačk, 250.000 psov, več deset tisoč kuncev, več tisoč akvarijev, terarijev … Kje naj nekdo kupi živo hrano za kačo? Ali pa čričke in kobilice za kuščarje? Kličejo nas predvsem starejši, da jim bodo živali umrle. Poleg tega nekatere živali potrebujejo posebno, monoproteinsko hrano. Kje naj to dobijo?« se sprašuje direktor največjega podjetja za male živali v Sloveniji Mr. Pet Borut Magister.



Trgovine za male živali so vrata zaprle v torek na podlagi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikov. Ta ne velja za živilske trgovine, kmetijske prodajalne ter program vrt in kmetijstvo v drugih prodajalnah. V veterinarskih ambulantah nekaj hrane imajo, vendar so po tem odloku veterinarske storitve omejene na nujne, to so tiste, pri katerih je ogroženo življenje živali. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam v telefonskem pogovoru pojasnili, da problem rešujejo in da se o tem pogovarjajo s predstavniki ministrstva za gospodarstvo. Gospodarsko ministrstvo je sicer na spletni strani objavilo odgovor, da prodajalne za male živali ne bodo odprte.



Magister je povedal, da imajo v njihovih trgovinah vse pripravljeno, da bi jih lahko odprli: »Pleksi stekla imamo, da bi zaščitili delavce. Ti se strinjajo, da bi šli delat v trgovine, smo jih vprašali. Zavedajo se težav za živali.« Trenutno so zaposleni najbolj obremenjeni z delom na spletu. Obiska je toliko, da je naročilo skoraj nemogoče oddati. »Včeraj smo spravili skozi 360 naročil, 800 jih je še ostalo. To pomeni, da jih bo jutri ostalo 1600 in potem 2400 …« Najtežje je starejšim, mnogi niti niso vešči naročanja po spletu in kličejo v podjetje, pravi Magister. »Starejšim, ki so sami, živali zelo veliko pomenijo. Te so še njihov edini prijatelj, ki mu zdaj sploh nimajo česa dati jesti. Nekateri tudi jočejo po telefonu.«