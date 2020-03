Hišni ljubljenčki spet pri hrani

Za živali v trgovinah je bilo poskrbljeno

Ljubljana – Na predlog ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlada na dopisni seji dopolnila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev. Trgovine za male živali bodo tako spet lahko odprte. Nekatere bodo vrata odprle že jutri. Zadnji dnevi so bili za spletne ponudnike hrane in vsega drugega za male živali zelo naporni. Zaradi prvotnega vladnega odloka, ki je zahteval zaprtje trgovin za male živali, se je velik del povpraševanja preselil na splet, spletne strani so se sesule in hrane ni bilo mogoče dobiti. Z danes sprejetimi spremembami odloka bo največja trgovina za male živali v državi, Mr. Pet, že jutri odprla pet poslovalnic, je povedal direktor podjetja: »Načrtujemo, da bomo imeli odprte trgovine na Rudniku, v Kopru, Novi Gorici, Mariboru in Celju.«Magister je dejal, da vseh trgovin naenkrat ne morejo odpreti, saj so veliko zalog prestavili v Ljubljano, zalog je bilo na splošno zelo veliko, saj je bila še na transportih, ko je začel veljati prvotni odlok o zaprtju trgovin. Te zaloge, ki so jih pošiljali v paketih, naročenih po spletu, morajo zdaj spraviti do trgovin. »Se bomo že prilagodili. Bo pa verjetno splet še vedno močno obremenjen. Tudi zato smo že iskali pomoč za delo pri paketiranju. Zaradi bolniških dopustov, nekateri delavci so doma tudi zaradi varstva otrok, smo namreč precej zdesetkani,« pravi Magister. Ponovil pa je, da si tisti, ki bodo vrnili v službo, želijo delati: »To smo jih vprašali. Vsi so zaznali stisko kupcev. Pri nas so namreč zaposleni res ljubitelji živali.«V zadnjih dneh so po spletu vsak dan oddali okoli 360 naročil, na čakanju jih je ostajalo po 800. Spletnih ponudnikov je sicer več in vsem se je v tem času povpraševanje močno povečalo. Še posebno tistim, ki prodajajo hrano za bolj eksotične živali. Med njimi je, denimo, samostojni podjetnikiz Krškega, ki ima farmo žive hrane: »Gre za ščurke, miši, podgane … hrana za kače in kuščarje. V tem času je veliko več povpraševanja in več pritiska. Gre namreč za živo hrano, ki je ne moreš prodati na zalogo.«Čeprav so bile trgovine za male živali od torka zaprte, pa to ne pomeni, da nikogar ni bilo v njih. Trgovine so namreč imele dežurstva, da so poskrbeli za živali, ki jih prodajajo v trgovini, je pojasnil Magister: »Tak način imamo vedno tudi med prazniki, ko so trgovine zaprte. Oskrba mora vedno potekati nemoteno.« V času, ko veterinarji rešujejo le nujne primere in opravljajo le posege, ki rešujejo življenja in zdravje živali, je to še pomembneje. Veterinarska zbornica Slovenije je lastnike pozvala, naj več pozornosti namenijo varnosti živali, da se te ne bi poškodovale. Lastnikom psov so še posebej svetovali, naj jih na sprehodih ne spuščajo s povodcev.