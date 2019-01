Hišni sindikat ministrstva za kulturo Šarca zaprosil za menjavo ministra

Preberite še



Ne je ne. In ničelna toleranca je ničelna toleranca



Ne more se izgovarjati na lapsus

VIR: Hišni sindikat kulturnega ministrstva

Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija

Sindikalni vodja na ministrstvu za kulturoje povedal, da je hišni sindikat poslal pismo predsedniku vladein prosil za zamenjavo ministra za kulturo Dejana Prešička . Med drugim so kritični do izjave, ki jo je minister podal v četrtkovi oddaji Tarča, da »ne trpinči brez razloga«.»V tem pismu smo zapisali, da z ministrom ne moremo več imeti posebnih stikov, kljub trudu, da bi zadeve uredili med seboj,« je za STA povedal Lesjak. Po četrtkovi izjavi v oddaji Tarča, ki se je v celoti glasila: »Mogoče včasih povzdignem glas, ne rečem, ampak ne trpinčim brez razloga, ne zmerjam, ne mečem ključev,« se je razvnela burna debata.V sindikatu so ob ministrovi izjavi, ki si jo razlagajo, da »je trpinčenje dopustno, če zanj obstaja razlog«, prosili za pomoč tudi zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic.»Pri tem se minister ne more izgovarjati na lapsus, saj so mu izjavo v razpravi dvakrat ponovili, pa je ni popravil. Če je bilo kaj, je kvečjemu iz njega govorilo nezavedno,« je dejal Lesjak in dodal, da »človek, ki lahko kaj takega reče, ne more opravljati javne funkcije«. »Trpinčenje ni dopustno, pika,« je bil jasen.Prešiček, ki vse od začetka očitke zavrača, se je že srečal s Sindikatom kulture in narave Slovenije (Glosa), neuradno pa namerava za ponedeljek sklicati zbor delavcev, na katerem naj bi »vzpostavili dialog«. A kot je povedal Lesjak, vse kaže na to, da se to srečanje ne bo zgodilo.V zadnjih dneh v javnosti namreč odmevajo očitki ministru Prešičku in njegovemu državnemu sekretarju Janu Škobernetu o domnevnem šikaniranju na delovnem mestu. Pri sindikatu Glosa so premiera Šarca v pismu pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju. Šarec se bo o Prešičkovi usodi izrekel, ko se bo vrnil iz službene poti v Davosu in bo prebral ministrovo poročilo o dogajanju. Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija.