FOTO:Hitov center zaenkrat ostaja športni

Nova Gorica

Rešitev za Športni center Hit je gospodarsko-politična, a ne dolgotrajna in dokončna. Foto: Blaž Močnik/Delo

Zadnje desetletje Hit v športni center ni vlagal, zato ni v najboljšem stanju. Foto Blaž Močnik/Delo

Hit je v prvih desetih mesecih iztekajočega leta zabeležil štiri milijone evrov dobička. Letos se je razdolžil za osem milijonov evrov in ima še 42 milijonov evrov dolga, kar je najnižji dolg družbe v zadnjih 15 letih. »Hit je stabilno podjetje,« pravi predsednik uprave Tomaž Repinc.

Tomaž Repinc pravi, da je prav, da se Hit umakne iz šempetrske industrijske cone. Foto Blaž Močnik/Delo

- Športniki in rekreativci na Goriškem zaradi napovedane prodaje Športnega centra Hit vendarle ne bodo brezdomci, a je očitno, da bodo morale tamkajšnje občine najti dolgoročnejšo rešitev. Časa za to bo vsaj pet let.Podjetje Intra Lighting je že zdavnaj presegla svoje prostorske zmogljivosti v šempetrski industrijski coni. Ker je nekdanji objekt Cimosa v neposredni bližini, je videlo rešitev za prostorsko stisko in Hitu na razpisu ponudila najboljšo odkupno ceno za kompleks, kjer je med drugim tudi 6700 kvadratnih metrov športnih površin. Z naložbo v vrednosti 5,87 milijona evrov se želi družba širiti takoj, obljublja pa da jo športni del kompleksa vsaj trenutno ne zanima.»Zagotavljamo, da bodo športi lahko v obstoječih dvoranah najmanj pet let ne glede na dogovor z občinami, ki lahko dvorane najamejo ali odkupijo po isti ceni,« je dal besedo predsednik uprave Intra Lightting, opozoril pa, da bodo morali upravljanje športnega dela prevzeti drugi.Na vrat na nos sta prisiljeni položaj reševati občini Šempeter-Vrtojba in mestna občina Nova Gorica. Župan slednjeje povedal, da je možnih več scenarijev, ki pa morajo imeti pravno podlago in politično podporo. Namignil je tudi na možnost javno-zasebnega partnerstva, češ da občine vendarle ne morejo biti avtomatična izbira za reševanje vseh težav. »Pogovori so v povsem začetni fazi. V tem mandatu tudi ne bomo mogli vlagati v veliko infrastrukturo, kakršen je športni center. Prioritete so druge,« je zatrl zamisli, da bi se mestna občina lotila gradnje nadomestnega centra.Njegov kolegaje pojasnil, da je center na območju, ki je namenjen razvoju industrije, prostor za šport pa načrti lokalne skupnosti predvidevajo na območju gramoznice. A je moral v isti sapi priznati, da občina takšne naložbe ne bi zmogla, niti ne more upravljati centra. »Pričakujemo povezovanje z drugimi občinami, kjer se najbolj zanašamo na mesto občino. Seveda bomo tudi mi dali svoj delež, ki ne bo zanemarljiv,« je dejal.Napovedi o prodaji so precej razburile tamkajšnjo javnost. Civilna iniciativa proti prodaji športnega centra je v podporo zbrala že več kot 500 podpisov športnikov, trenerjev, članov klubov in drugih uporabnikov in s tovrstnim pritiskom očitno opravila svoje. »Rešitev je spodbudna, težava pa ni odpravljena,« nam je povedalaiz iniciative: »Skrbi nas, kaj bo čez pet let. Ali bo občine zadevo resno vzele v roke in dejansko odkupile športni center. Poleg tega nas trenutno še bolj skrbi, kakšna bo višina najemnine, saj se je treba zavedati, da gre za društva in klube, ki so financirani predvsem iz javnih sredstev in opravljajo nepridobitno dejavnost. Zagotovo ne moremo stroška najemnine naprtiti staršem otrok, to je nesprejemljivo.«V Hitu so odločeni odprodati nepremičnine, ki niso povezane z osnovno dejavnostjo družbe. Posvetovalni referendum zaposlenih, ki so odločno proti prodaji športnega centra, uprave očitno ni omehčal. Družba izpostavlja, da ji center letno prinese v povprečju 167.000 evrov izgube. »Nepremičninski trg je trenutno na višku. To območje stagnira že 20 let. Logično in prav je, da se Hit s tega območja umakne,« je potrdil namere predsednik uprave družbeHit sicer prodaja tudi bližnji kompleks ABK. Skupaj namerava iztržiti približno devet milijonov evrov. Denar od kupnine bo družba namenila razvoju produktov v Novi Gorici.