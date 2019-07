FOTO:Hitro in glasno skozi Trento in zakaj je to problem (VIDEO)

Vse bolj pereča problematika

»Naša čudovita narava in odnos do nje: odprto in za objestne tujce brezplačno dirkališče v Triglavskem narodnem parku.« S takšnim pripisom je bralec v naše uredništvo poslal posnetek vožnje prestižnih in glasnih avtomobilov po cesti v Trenti.»Tudi zaposleni v Triglavskem narodnem parku v Informacijskem središču Dom Trenta so minuli teden zaznali vožnjo glasnih (in hitrih) avtomobilov v Trenti. O dogodku je bila obveščena policija. Po zakonu o Triglavskem narodnem parku je vožnja z motornimi vozili na državnih, občinskih, gozdnih in kmetijskih cestah ter na javnih poteh za namene organiziranih športnih, testnih, kros in podobnih voženj ter v reklamne, tekmovalne in podobne namene prepovedana,« so za Delo sporočili iz Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP).Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da so prijavo »vožnje športnih vozil sprejeli v času, ko so policisti obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. Zato jih zaradi izvedbe policijske naloge ni bilo mogoče kontrolirati. Taka vozila so peljala v smeri Rateč oziroma Avstriji in Italiji.«V čudovito zavetje naših gora prihaja vse več obiskovalcev, ki pa se tja pripeljejo z avtomobili in tako je promet vse večji problem v alpskem prostoru. Če se omejimo na Triglavski narodni park, so največje obremenitve predvsem na državnih cestah Kranjska Gora–Vršič–Bovec ter na cestah proti Predelu, na Mangartsko sedlo, Pokljuko in v Bohinj, promet je pereč tudi v alpskih dolinah, na primer Vrata, Radovna in Zadnja Trenta. Na posameznih odsekih teh cest prihaja tudi do ekscesnih primerov, so navedli v javnem zavodu in dodali, da so z Direkcijo za infrastrukturo oblikovali delovno skupino za ureditev prometnih razmer.»V preteklem letu so bile opravljene meritve štetja, hitrosti in hrupa na več lokacijah na vršiški cesti, sedaj pa potekajo pogovori o posameznih operativnih rešitvah za umirjanje prometa in povečanje prometne varnosti. Ključni cilji so omejitev hitrosti, večja varnost za ranljive udeležence v prometu in zmanjšanje vplivov na okolje, še posebej hrupa,« je poudarila, predstavnica za stike z javnostmi v javnem zavodu TNP.Proces umirjanja prometa, vključno s preusmerjanjem obiskovalcev v manj obremenjena in ranljiva območja, je postopen. Lani so z Občino Kranjska Gora izvedli promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata, ki so ga obiskovalci in domačini zelo pozitivno sprejeli.Tudi letos bo dolina Vrata več počitniških koncev tedna zaprta za individualni motorni promet, organiziran pa bo javni prevoz. Po tem vzoru bosta v sodelovanju z lokalnima skupnostnima promocijska dneva umirjanja prometa še v Ukancu v Bohinju in na Mangartski cesti, in sicer 6. julija 2019, v primeru dežja pa 13. julija 2019. Namen teh akcij je spodbuditi obiskovalce k prepoznavanju prednosti tovrstnih prometnih režimov in hkrati upravljavcem podati izredno pomembno izkušnjo pri vzpostavljanju trajnega okolju prijaznega režima na izredno obremenjenih območjih TNP. Za en dan bosta zaprti cesti v Ukanc in do koče na Mangartskem sedlu, dostop pa bo omogočen z organiziranimi brezplačnimi prevozi in pohodniškimi izleti. Natančna navodila najdete TUKAJ V Bohinju pa nadaljujejo lani začeti projekt odmikanja prometa od jezera, predvsem s ponudbo brezplačnih organiziranih prevozov, ki jih letos še razširjajo. Od 22. junija do sredine septembra bodo organizirani brezplačni prevozi do jezera, prevozi bodo organizirani tudi na Soriško planino in Pokljuko ter med Srednjo vasjo in križiščem Vogar-Blato. Skupno bo to poletje vozilo pet linij brezplačnih organiziranih prevozov.Med Kranjsko Goro in Bovcem bodo v poletni sezoni organizirani dodatni prevozi čez prelaz Vršič do konca septembra. V letošnji poletni sezoni bo ponovno zaživela čezmejna avtobusna povezava med Bovcem in Kranjsko Goro čez prelaz Predel.V dolini Vrata bodo avgusta, in sicer 10. ,11., 15., 16., 17., 18, ter 24. in 25. 8. organizirani brezplačni prevozi iz Mojstrane do Aljaževega doma. Od konca junija do začetka septembra bo v Kranjski Gori vozil turistični avtobus s postanki: Gozd Martuljek, Dovje, Kamne, Mojstrana, Peričnik, Podkoren, Rateče, Planica, Zelenci in Podkoren.