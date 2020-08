FOTO:Hočejo ji ukrasti mandat

INFOGRAFIKA: Delo

INFOGRAFIKA: Delo



Gantarjevo samoponujanje naj bi bilo nezakonito

INFOGRAFIKA: Delo

Borila sem bom do konca, napoveduje Aleksandra Pivec. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Svet stranke Desus, ki ga vodi, bo predvidoma v četrtek odločal o usodi predsednice stranke. Ali se bodo njegovi člani dejansko sešli in kaj bo na dnevnem redu seje, pa za zdaj ni dokončno jasno. Pivčeva in Gantar namreč možne pravne postopke rešitve spora, ki je razklal vrh stranke, razlagata različno.Nekoč kolega, ki sta skupaj odnesla dolgoletnega predsednika, sta zdaj na nasprotnih bregovih. O poznavanju prava sta se spopadla tudi na twitterju, ko je Pivčeva Gantarja zbodla, ali se ima po novem tudi za najkompetentnejšega pravnega strokovnjaka. Sama je pridobila, kot pravi, neodvisno mnenje Inštituta za ustavno pravo glede morebitnega glasovanja o nezaupnici in njeni razrešitvi na svetu stranke. Po tej pravni razlagi svet stranke ne more glasovati o njeni zaupnici. Mnenje je posredovala komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe, svet stranke pa pozvala k zakonitemu ravnanju. Pivčeva pričakuje, da bo torej kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici.Gantar pa po drugi strani vztraja, da je strankarski statut povsem jasen. Kongres ni namenjen odločanju o zaupnici predsednici, trdi, statut po njegovem mnenju to pristojnost povsem jasno daje svetu stranke. Gantar je napovedal pridobitev pisnega pravnega mnenja, obrnil naj bi se nain. Tudi to pravno mnenje naj bi romalo v presojo strankine komisije za statutarna vprašanja.Aleksandra Pivec napoveduje, da se bo borila do konca. Gantarja obtožuje, da ji skupaj še z nekaterimi hoče ukrasti mandat, njegovo samoponujanje za vodenje stranke pa naj bi bilo nezakonito in zavestno kršenje statuta.Za Delo je poudarila, da je stranka pridobila neodvisno pravno mnenje izključno zaradi zavajajočih navedb Tomaža Gantarja, predsednika sveta stranke, ki pripravlja drugo pravno mnenje.»Po njegovem tolmačenju lahko 30 članov sveta, kadarkoli, torej tudi dan po kongresu, odpokliče predsednika stranke, ki je bil izvoljen na kongresu, na katerem je glasovalo več kot 220 delegatov,« razlaga. Gantarjeve navedbe ne držijo, trdi, predsednika stranke lahko v trenutni situaciji razreši le izredni kongres. »Razkrita je namera nekaterih posameznikov v stranki, ki želijo nedemokratično, nezakonito, v nasprotju s statutom, ukrasti mandat za vodenje stranke meni, hkrati pa vsem delegatom odvzeti že zaupan glas podpore na kongresu za vodenje stranke,« je ostra.Gantar naj bi s svojimi nedemokratičnimi ravnanji in pritiski nanjo s pozivi za odstop uničeval Desus ter želel ukrasti jasno izraženo voljo delegatov na kongresu. »Svet nima pristojnosti, razen v obdobju zadnjega leta mandata, torej pred rednim kongresom, da razrešuje predsednika.Ko se Tomaž Gantar samoponuja za vodenje stranke, počne nezakonito dejanje in zavestno krši statut. To je neetično, nemoralno, nedemokratično in sprevrženo. Zato so njegova pravna mnenja zgolj fasada za nezakonita in nedemokratična dejanja,« trdi.Kritična je tudi do vodje poslanske skupine, ki ji je očital, da ne razume politike. »Ob Patriji, kantah za smeti, arbitražni aferi in vseh drugih aferah je stal ob strani Karlu Erjavcu, zdaj pa mene, ki nisem storila nič nezakonitega in nobenega Slovenca oškodovala niti za evro, poziva k odstopu. Govori, da ne razumem politike. Zelo dobro razumem politiko, ki je v dobro večine in ne le v korist posameznikov. In prav to je tisto, kar nekatere moti. Pomembno je zgolj to, da se me diskreditira in odstrani, vse do skrajnih metod, tudi s policijskimi preiskavami in mogoče tudi pridržanjem,« še ocenjuje Pivčeva.»Pomembno je zgolj to, da se me diskreditira in odstrani, vse do skrajnih metod, tudi s policijskimi preiskavami in mogoče tudi pridržanjem. Ob tem dogajanju mi je žal, da na dobro delo mnogih v stranki Desus zarote in politikantstvo posameznikov mečejo slabo luč in predvsem škodujejo stranki, ki ima na terenu veliko večji potencial, kot ga ti ljudje razumejo. Vendar ljudje ne želijo v stranko, ki se ukvarja zgolj z notranjimi razprtijami in boji z jasnimi nameni. Jaz kot predsednica odgovarjam članom stranke in kongresu, najvišjemu organu stranke, ki mi je podelil štiriletni mandat. Mnoga pisma podpore članstva na terenu so tista, ki mi dajejo energijo, da delam naprej in se borim za to, da pravica zmaga nad zarotami in krajami. Leta 2020 v Sloveniji za slednje ne bi smelo biti več prostora v politiki in javnem življenju,« je ostra.Tomaž Gantar včeraj ni želel komentirati ničesar.Pivčevi so se odrekli vsi poslanci stranke, ki jo vodi, in jo pozvali k takojšnjemu nepreklicnemu odstopu. Tudi javnost Aleksandri Pivec ni naklonjena. Desus je namreč skupaj s svojo predsednico strmoglavil v javnomnenjskih anketah. Na vprašanje, ali menijo, da naj zapusti krmilo stranke, je v anketi Mediane pritrdilno odgovorilo skoraj 60 odstotkov vprašanih, podoben je delež odgovorov, da ne more več opravljati ministrske funkcije. O tem, ali upokojenci svojo stranko sploh potrebujejo, pa je dobra polovica vprašanih – Mediana je anketo na reprezentativnem vzorcu izvedla 12. in 13. avgusta – menila, da Desus upravičeno obstaja v slovenskem političnem prostoru.