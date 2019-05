FOTO:Hočejo se znebiti podobe zbirališča nacifašistov

Pliberk – Udeleženci spominske prireditve na Limbuškem polju so bili precej bolj umirjeni kakor prejšnja leta, saj so avstrijske oblasti prepovedale ustaško ikonografijo, kar je presenetilo večtisočglavo množico, ki se je v soboto zbrala v bližini Pliberka in obudila spomin na križev pot njihovih junakov. Za javni red in mir je skrbelo 450 policistov, dogajanje sta budno spremljala tudi dva helikopterja.Avstrijski policisti so v hrvaškem jeziku po zvočniku opozorili približno 6000 zbranih simpatizerjev nekdanje kvizlinške vojske, da ne bodo dopuščali kršenja predpisov. Kljub temu so prenapeteži pri spomeniku ustaškim ...