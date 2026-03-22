Hočevar: Desnica lahko prvič po 30 letih sama sestavi vlado

Ob tesnem izidu smo za komentar prosili tudi politična analitika, ki se strinjata, da absolutnega zmagovalca teh volitev ni in da bo sestavljanje koalicije zapleteno.

»Imamo zmagovalca volitev, ampak ga hkrati tudi nimamo, saj nobeden od predsednikov največjih strank nima lahke poti do sestave koalicije. Tokrat ni možna ne desna ne leva koalicija. Tudi odvisnost od stranke Resnica ne bo rešitev, saj bi ta imela zelo veliko moč,« je za Delo povedal politolog Miro Haček.

Dodal je: »Oba glavna pretendenta za mandatarja sta v zadnjem tednu v predvolilnih soočenjih pokazala zelo nizko stopnjo politične kulture in zdaj sta dobila nagrado v obliki taktičnega glasovanja volivcev, s čimer sta izčrpala tudi morebitne koalicijske partnerje. Ti so tako dobili manj glasov, kot smo pričakovali. Druga nagrada pa je, da ne moreta sestaviti trdne koalicije. Tako da bo treba bodisi iti na predčasne volitve bodisi za sestavo koalicije pogledati čez plot in kakšno izrečeno besedo vzeti nazaj. Sredinska opcija je na voljo, vendar bo zahtevala po dve stranki z obeh polov – Gibanje Svoboda in SD ter NSi in Demokrate.«

Haček je opozoril tudi na zanimive podatke o volivcih: »Ti kažejo, da so Roberta Goloba izvolile ženske in starejši od 65 let, mlajši pa so podprli predvsem SDS. To so kar tektonski premiki.«

Imamo zmagovalca volitev, ampak ga hkrati tudi nimamo, meni Miro Haček. FOTO: Leon Vidic

Zasuk v desno

»Absolutnega zmagovalca teh volitev ni. Njihovo ključno sporočilo je, da je politična desnica zmagala. Stranka Resni.ca je namreč tudi desna stranka. Prvič po 30 letih se je zgodilo, da lahko desnica sama brez liberalnih strank sestavi vlado. To je velika sprememba sploh glede na veliko volilno udeležbo,« pa opaža profesor na FDV Marko Hočevar.

Druga značilnost po njegovih besedah pa je, da je Gibanju Svoboda v zadnjih dveh tednih uspelo izjemno povečati podporo stranki in da jim zadnja afera s prisluhi na koncu ni škodovala, ampak koristila. »Levica in Vesna bosta težko v vladi, saj bi Gibanje Svoboda za njeno sestavo potrebovalo tudi desne stranke, kar bo težko združljivo. Za sestavo koalicije bo Svoboda gotovo potrebovala širše povezovanje. Brez dvoma je Resni.ca na teh volitvah naredila enega največjih prebojev, saj so dosegli zavidljiv izid in bodo jeziček na tehtnici. Tega mnogi niso pričakovali. Glavno sporočilo teh volitev pa je, da se je volilno telo obrnilo v desno,« je povedal.