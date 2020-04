Hojs bi protestnike lovil tudi prek facebooka

Javni prostor ni enak zasebnemu

Minister Hojs: Udeleženci protestov bodo procesirani

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je med videokonferenco kolege v EU »informiral o boju medijev in levega političnega pola proti vladi«. Tako naj bi Evropa izvedela, »v kakšnih pogojih dela slovenska vlada«. Omenil je Izkoriščanje položaja za napade na vlado.



»Včerajšnje demonstracije so podpihovali mnogi mediji in vidni predstavniki levega pola,« je pojasnjeval Hojs. Po neuradnih informacijah se ni nihče odzival na njegov nastop.



Glede postopkov proti udeležencem protestov je povedal, da odlok prepoveduje zbiranje in zadrževanje na javnih mestih. Tudi njegov poziv, naj policija za identifikacijo udeležencev uporabi objavljene fotografije, se mu ne zdi sporen. »Notranji minister ne spremlja nemo, temveč tudi daje usmeritve policiji« je pojasnil. Tako pričakuje, da jim bo policija sledila. Če je na slikah glavni urednik Mladine in mnogi drugi, bodo procesirani. »Pravila veljajo za vse,« je povedal. P. Ž.

Nejasni in represivni odloki

Protest ob dnevu upora pred Državnim zborom FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sodno varstvo

Ljubljana - Potem ko se je v včeraj v Ljubljani in Mariboru zbralo nekaj protestnikov , ki so nasprotovali vodenju države pod taktirko, je notranji ministerpolicijo pozval, naj za identifikacijo protestnikov uporabi vse javno dostopne fotografije, kar bi bila podlaga za sankcijo.Ob tem se je odprlo vprašanje, do kje segajo policijska pooblastila, a v tem primeru nam je več pravnikov zatrdilo, da v sami izjavi oziroma delovanju na ta način, ne vidijo spornosti. Glede načela sorazmernosti pa pravijo, da se mora to upoštevati ob sprejemu zakona ali drugega predpisa, ko je ta enkrat sprejet, ga je treba izvajati.Odvetnik, strokovnjak za kazensko pravo, v sami nameri notranjega ministra, kar se identifikacije protestnikov na podlagi javnih objav tiče, težav ne vidi, saj je to pravzaprav osnovna naloga policije, da odkriva storilce prekrškov in kaznivih dejanj.»Takšne posnetke policija sme uporabiti, saj je bilo nekaj posneto na javnem mestu, ljudje so se prostovoljno snemali in to objavili na družabnih omrežjih. Enako velja za vse tiste, ki so dajali izjave pred televizijskimi kamerami. Povsem drugače bi bilo, če bi šlo za zasebni prostor, na javnem pa so pravila igre drugačna. Ne moremo pričakovati anonimnosti, sploh v primeru, ko se sami izpostavljamo tako, da potem nekaj javno objavimo,« pojasnjuje Kovačič Mlinar.Več novinarjev in posameznikov pa se je glede te namere obrnilo tudi na informacijsko pooblaščenko (IP).»Policija glede na zelo široka pooblastila, ki ji jih določa že sam zakon o nalogah in pooblastilih policije, lahko uporablja med drugim tudi tehnična sredstva za fotografiranje in te fotografije avtomatizirano obdeluje za namen pregona kaznivih dejanj. Izjave ministra Hojsa kažejo na to, da se posameznike v tem primeru obravnava kot storilce kaznivih dejanj in ne prekrškov. Kot smo večkrat opozarjali, so zato nejasni in represivni odloki, nejasne opredelitve obsega pooblastil ob preširokem tolmačenju nevarno področje za kršitve in imajo lahko za posledico tudi resno omejevanje pravic z navedbo omejevanja epidemije kot razlogom,« pravi, informacijska pooblaščenka.Dodaja še, da gre iz izjav ministra Hojsa sklepati, da je policija presodila oziroma dobila usmeritve, da vsakršno gibanje posameznika po določeni javni površini, četudi na predpisani razdalji, pomeni sum storitve katerega od kaznivih dejanj v zvezi z zdravjem. To je v demokratični družbi lahko resen razlog za skrb glede posegov v človekove pravice.Sicer pa samo delovanje policije ni v pristojnosti IP, saj lahko izvajajo le za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov v policijskih evidencah, medtem ko vprašanje zakonitosti uporabe policijskih pooblastil in dela policije, presega njegova pooblastila. Posamezniki se v primeru suma teh kršitev lahko obrnejo na varuha človekovih pravic ali vložijo pritožbo v zvezi z delom policije pri ministrstvu za notranje zadeve, imajo pa tudi sodno varstvo.Vendar, kar se prekrškovnega postopka tiče, tako pravniki, bo posameznik v sodnem varstvu težko uspešen, saj ima, kot rečeno, policija vso zakonsko podlago, da storilca prekrška identificira na podlagi javno objavljenih posnetkov.