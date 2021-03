Hojs in Simoniti pogodbe s STA ne bosta sklenila

Ker vladni urad za komuniciranje (Ukom) do konca februarja s Slovensko tiskovno agencijo (STA) ni sklenil pogodbe za tržne storitve za letos, je agencija vladni administraciji po 29 letih zaprla dostop do teh vsebin in ga bo omogočala le organom, ki bodo z njo sklenili ločene naročniške pogodbe. Preverili smo, katera ministrstva se bodo odločila za samostojne pogodbe.Z ministrstev za notranje zadeve in za kulturo, ki ju vodita ministra iz vrst SDSin, so takoj odgovorili, da ločene pogodbe za tržno dejavnost s STA ne bodo sklenili. Na ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da so storitev STA redno uporabljali, zato bodo preverili možnosti za sklenitev samostojnega naročila storitev. Enako pravijo na ministrstvu za obrambo, kjer so STA že zaprosili za ponudbo. Tudi na finančnem ministrstvu odločitve še niso sprejeli, na zunanjem ministrstvu odgovor obljubljajo za danes.Vladna administracija je tržne storitve STA doslej najemala z enotno pogodbo, ki pa se je konec lanskega leta iztekla, nova pa z Ukomom ni bila sklenjena. Iz STA so sporočili, da so si za sklenitev pogodbe prizadevali vse od konca lanskega leta: »Na podlagi izhodišč in povpraševanja, ki smo jih prejeli od Ukoma sredi meseca februarja, smo pripravili tudi novo ponudbo za dostop do vsebin STA, ki je temeljila na ugodnih pogojih in izhodiščnih cenah iz našega cenika za tržno dejavnost, vendar se direktor Ukomananjo ni odzval,« so navedli. STA je tako ostal brez enega od največjih naročnikov, še vedno pa ima sklenjeno pogodbo z državnim zborom in uradom predsednika države.Agencija je kljub temu vladnim uporabnikom – vladnim službam, ministrstvom, organom v sestavi, uradom in vsem diplomatsko-konzularnim predstavništvom – do konca februarja omogočala dostop do vseh storitev.