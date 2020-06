Hojs: Incident na meji z Italijo umetno ustvarjen

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Notranji ministerje danes ob robu obiska v Metliki izjavil, da je bil domnevni incident na meji z Italijo , ko naj bi slovenski vojak s puško ustavil sprehajalca, »umetno ustvarjen«. »Naloga vsakogar, ne samo vojaka, je, da preprečuje kazniva dejanja,« je dejal Hojs.»Če je ta vojak imel indic, da gre za organizirani kriminal, da gre za tihotapljenje ljudi, je – tako kot bi moral narediti vsak izmed nas – v bistvu moral odreagirati in kazniva dejanja preprečevati,« je dejal Hojs. Preiskava dogodka sicer še poteka.Minister je bil kritičen tudi na račun medijev, češ da so v četrtek »izjemno zavajali«. »Informacije o tem, da vojska ne bi smela nositi orožja, so neresnične,« je poudaril.Hojs sicer ni pojasnil, kateri mediji naj bi poročali o tem, da vojska ne bi smela nositi orožja. So pa številni strokovnjaki za varnost – med njimi obramboslovcain– opozorili, da glede na sedanja pooblastila po 37. členu zakona o obrambi vojak pri varovanju meje nikakor ne bi smel uperiti orožja v osebo in jo na tak način ustaviti, vsaj ne v primeru, kot je bil opisan. To bi lahko naredil samo policist, s katerim je vojak v skupni patrulji za nadzor državne meje.Hojs je sicer poudaril še, da ne držijo trditve, »da bi morali biti vojaki neprestano skupaj s policistom«. »Sodelovanje vojske tudi ob neuporabi 37. a člena (zakona o obrambi, op. a.) pomeni, da je vojska pod usmerjanjem in nadzorstvom policije in tudi v teh primerih je vojska tam bila pod takim nadzorom,« je zagotovil minister.Hkrati je napovedal, da bo državnemu zboru znova predlagal aktivacijo 37. a člena zakona o obrambi, ki bi vojakom na meji dal policijska pooblastila, »če bo intenzivnost migracij spet večja«.Sicer so tudi v Slovenski vojski že nekajkrat pojasnili, kakšne so naloge slovenskih vojakov pri varovanju meje. S policisti pri varovanju meje sodelujejo v mešanih patruljah, ki jih običajno sestavljata po dva vojaka in en policist. Ni nujno, da so vseskozi fizično skupaj, ampak so lahko tudi v stiku s pomočjo komunikacijskih sredstev.Vojaka policistu nudita predvsem podporo in varnost pri izvajanju njegovih nalog in izvajanju postopka z osebami. Vojakova naloga je, da varuje sebe in policista med izvajanjem policijskih opravil, so pojasnili pri Slovenski vojski.Načelnik generalštaba Slovenske vojske brigadirje v četrtek poudaril, da bodo dogodek raziskali. »Ne dopuščamo prekoračitev pooblastil. Vsakršno odstopanje je treba sankcionirati,« je dejal.