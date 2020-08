Hojs menda zahteva revizijo že zaključenih kriminalističnih preiskav

Minister za notranje zadeveje po neuradnih informacijah portala 24ur.com odredil v. d. generalnega direktorja policije, da mora poskrbeti za revizijo nekaterih že zaključenih kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Opozicija mu očita zlorabo oblasti in nezakonite posege politike v policijo.Revizijo primerov naj opravijo ustrezno strokovno usposobljeni policisti, ki s posamezno zadevo niso »okuženi« oziroma zanje niso podane okoliščine, ki bi vzbujale dvom o njihovi nepristranskosti, je po navedbah medija v dokumentu Usmeritve in obvezna navodila zapisal minister Hojs, sicer iz kvote SDS. Revizijo zahteva za točno določene kriminalistične preiskave, ki se očitno niso zaključile po željah njegove politične stranke.Česa takšnega v policiji še niso doživeli in so nad navodili šokirani, piše portal in dodaja še navedbe svojih virov, da je invazija politike na NPU nepopisna, največja vladna stranka pa da si je povsem podredila policijo.