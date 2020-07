Hojs ne ve, ali ostaja minister

Če ne bo odstopil sledi interpelacija

Državni zbor (DZ) ni prejel obvestila premierja, je potrdil predsednik DZ. Poslovniški rok se je iztekel opolnoči. V kabinetu predsednika vlade (KPV) za zdaj molčijo, Hojs pa je ob prihodu na vlado na vprašanje, ali ostaja minister, odgovoril, da je to v rokah predsednika vlade. Z njim o tem, kot pravi, ni govoril.Predsednik vlade mora namreč po poslovniku DZ o odstopu ministra obvestiti predsednika DZ najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne odstopne izjave ministra. Hojsova odstopna izjava pa je datirana na 30. junij. KPV za zdaj uradnih izjav ne dajejo.Hojs pa je bil ob prihodu na današnjo sejo vlade redkobeseden. Ugotavljal je, da je še minister, če predsednik vlade njegove odstopne izjave ni poslal v DZ. Na vprašanje, ali torej ostaja minister, je odgovoril, da ne ve, saj je to v rokah predsednika vlade. Z njim o tem, ali to morda želi, ni govoril, je pojasnil.Tako Hojs tudi ne ve, kot je dejal, ali je Janša sprejel njegov odstop. Ga je pa takrat, ko mu je poslal odstopno izjavo, tako razumel, je ponovil minister. Na vprašanje, ali je možno, da se je to spremenilo, je le skomignil z rameni, češ da ne ve.To vprašanje so opozicijski predstavniki danes odprli tudi na kolegiju predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je odločal o dnevnem redu redne seje DZ, ki se bo začela v četrtek. Med mandatno-volilnimi zadevami je bilo namreč pričakovati tudi seznanitev s Hojsovim odstopom, a v DZ obvestila predsednika vlade o tem niso prejeli.Poslanci iz vrst opozicije so danes spomnili, da bi se moral Hojs, če ne bi odstopil, kmalu zagovarjati na interpelaciji. Slednjo so SD, LMŠ, Levica in SAB vložile zaradi odločitve ministrstva, ki je odpravilo prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenikaThompsona v Mariboru. Hojs je v odgovoru, ki ga je DZ prejel 24. junija, očitke zavrnil.DZ po poslovniku razpravlja in odloča o interpelaciji najkasneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora vlade oziroma ministra, če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan. Glede na to bo interpelacija, če predsednik vlade državnega zbora ne bo obvestil o ministrovem odstopu, uvrščena predvidoma na septembrsko sejo.Hojs je sicer odstopil ob hišnih preiskavah , v katerih so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada iskali dokaze za sum kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa. Med preiskovanci je bil tudi minister za gospodarski razvoj. Hojs je ocenil, da so preiskave politično motivirane, zato je »prevzel politično odgovornost« in nepreklicno odstopil.