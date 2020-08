Minister Hojs: »Nekateri so se najbrž odločili za karanteno«

V nedeljo več kot 800 karantenskih odločb

Kolone vozil na mejnih prehodih Hrvaške in Slovenije so v letošnjem avgustu sicer stalnica. FOTO: AFP

Pristojni manjšo obremenitev od pričakovane na mejnih prehodih s Hrvaško, ki jo je Slovenija uvrstila na rdeči seznam , pripisujejo več razlogom. Minister za notranje zadeveje za STA ocenil, da se je tranzit slovenskih potnikov najverjetneje prerazporedil prek minulega tedna, nekateri dopustniki pa se bodo najbrž odločili za karanteno.Slovenska vlada je o možnosti uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam javnost začela seznanjati že pred dobrim tednom, uradno pa je odločitev o tem sprejela v četrtek. Slovenski državljani, ki dopustujejo pri naših južnih sosedih, imajo tako še do polnoči možnost, da se vrnejo v domovino brez obveznosti 14-dnevne karantene.»Verjetno do preobremenitev na mejnih prehodih ni prihajalo, ker smo z najavami o možnosti uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam začeli že prejšnji vikend, vrnitve naših državljanov pa so se razporedile čez cel minuli teden,« je danes ocenil minister Hojs.Prav tako predvideva, da se bodo nekateri, predvsem tisti, ki niso vezani na šolske ali službene obveznosti, odločili, da nadaljujejo dopust in ob prihodu v domovino odidejo v karanteno.Kot je še dejal, je možno tudi, da je bilo na Hrvaškem manj Slovencev, kot je bilo sprava ocenjeno. Ocena o 150.000 slovenskih turistih pri naših južnih sosedih je bila po besedah Hojsa očitno pretirana. Natančnih podatkov o trenutnem številu Slovencev na Hrvaškem na ministrstvu sicer nimajo, se pa ocene gibljejo okoli 50.000. Hrvaška turistična skupnost medtem ocenjuje, da na Hrvaškem dopustuje približno 45.000 slovenskih državljanov.Minister je še zagotovil, da so policisti na mejnih prehodih pripravljeni na povečan promet, za katerega pričakuje, da se bo proti večeru vendarle nekoliko povečal, in na začetek izdajanja karantenskih odločb. Te potnikom izročijo kar na mejnih prehodih, saj jih elektronsko na daljavo pripravljajo zaposleni na ministrstvu na zdravje. Povprečni čas izdaje odločbe na meji je od 12 do 14 minut. V nedeljo so po navedbah Hojsa izdali več kot 800 karantenskih odločb potnikom, ki so se v Slovenijo vrnili iz držav z rdečega seznama, kot sta Srbija ter Bosna in Hercegovina.Tako kot danes tudi v preteklih dveh dneh pretirane gneče na mejnih prehodih s Hrvaško ni bilo. Na policiji dopustnike sicer pozivajo, naj z odhodom proti Sloveniji ne odlašajo do večera, da se lahko tako izognejo gneči in v Slovenijo prispejo še pred polnočjo. Prav tako naj izberejo manj obremenjene prehode. Policijske ekipe so sicer okrepili že med vikendom, ob morebitnih večjih obremenitvah pa bodo tam, kjer je to mogoče, odpirali dodatne steze.Nekater namige, da bi se zamudniki karanteni izognili tako, da bi se v Slovenijo odpravili preko Madžarske ali Italije, je Hojs zavrnil že v nedeljo. Kot je dejal za Televizijo Slovenija, to ne bo mogoče, saj bo moral vsak ob prestopu meje pokazati dokument, od koder je prišel. »Tudi če bo prišel iz Madžarske, bo pokazal papir, kajti moramo se prepričati, da ne prihaja iz Bosne,« je opomnil.Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje, kjer morajo osebna vozila za vstop v državo čakati približno pol ure, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.