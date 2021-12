Hojs pred preiskovalno komisijo o »plavanju iz minusa« z Madžari

Pred preiskovalno komisijo DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, je kot zadnja priča včeraj nastopil tudi notranji minister Aleš Hojs. Kot nekdanji direktor Nove24TV je zatrdil, da storitve, ki so jih Novi24TV plačevala madžarska podjetja, niso bile fiktivne.

Hojs je na seji pojasnjeval okoliščine nastajanja nove medijske hiše, pri katerem je sodeloval, bil pa je tudi direktor in član upravnega odbora Nove24TV. Kot je dejal, so pobudniki tedaj ocenili, da je medijski prostor popolnoma neuravnotežen in da ga drugače kot z ustanovitvijo novega medija ne bo mogoče uravnotežiti. Kapital so pobudniki zbirali z javnim povabilom k vplačilu delnic, pri čemer so po Hojsovih besedah pričakovali, da bo odziv večji, saj so zbrali nekaj manj kot milijon evrov.

Največ madžarskega denarja prek slovenskega podjetja R-Post-R

Zato so v začetku, ko jim je šlo slabo in so imeli veliko izgubo, iskali nekoga, ki bi bil v podjetje pripravljen vložiti. Kot eden od možnih investitorjev se je izkazalo podjetje, ki se je na Madžarskem ukvarjalo z mediji, je pojasnil Hojs. Madžarska podjetja so sicer nato postala lastniki podjetja NTV24.

Nova24TV in spletna stran NTV24.si sicer največ denarja iz Madžarske dobita prek slovenskega podjetja R-Post-R, nekoč Ripost. Hojs je pojasnil, da gre pri tem za zakup oglasnega prostora. »Ne gre za nič drugega kot za opravljeno storitev in plačilo za opravljeno storitev,« je dejal Hojs in zatrdil, da pri tem ni šlo za fiktivne storitve, pač pa so bile vse transakcije posledica pogodbe in storitev, ki jih je družba opravljala za Ripost.

Zavrnil je ocene, da je nakazila opravilo to podjetje le zato, da bi zakrili povezavo z madžarskimi podjetji blizu madžarske vlade, kar je Hojsa vprašal Jani Möderndorfer (LMŠ). Na več vprašanj poslanca LMŠ je Hojs tudi odgovoril, da podjetij in oseb, povezanih z madžarsko vlado, ne pozna. Kot je zatrdil, je posloval izključno s podjetji, ki so imela sedež v Sloveniji. »Mi smo delali medij, potrebovali smo denar za preživetje, nismo se ukvarjali s tem, kdo je v kakšni vlogi na Madžarskem,« je dejal.

Madžarska podjetja so postala lastniki podjetja NTV24. FOTO: Vogel Voranc/Delo

Z Madžari »splavali iz minusa«

Tako Möderdorferja kot Marka Bandellija (SAB) je zmotilo, da so bili zneski, ki jih je prejela Nova24 od Riposta, nekaj let tako rekoč enaki. Po Hojsovih besedah so bila vsa nakazila podprta z mesečno pogodbo, kjer je bilo napisano, katera storitev je bila opravljena. Če se cene oglasov niso spreminjale, se tudi višina nakazil ni, je dodal.

Med podjetji, ki so prek Riposta največ oglaševala na televiziji in spletni strani Nova24, je madžarsko gradbeno podjetje Belfry. Kot je pojasnil Hojs, je podjetje hotelo vstopiti na slovenski gradbeni trg, ki da je zelo zaprt, njihov oglas pa se »vrtel praktično v vsakem oglasnem bloku«.

Da so ti oglasi predstavljali tako velik delež prihodkov, pa je Hojs pripisal nekdanjemu premieru Marjanu Šarcu, ki da je »ukazal državnim podjetjem, naj ne oglašujejo na Nova24TV«. Ker so imeli finančne težave, so le tako lahko »splavali iz minusa«, je še dejal. Večkrat je zatrdil, da so vse storitve, ki so jih opravili, dokumentirali. »Če je kdo fiktivno oglaševal, sem jaz prvi za to, naj se to preišče,« je še dejal na zaslišanju.

Še pred Hojsom je preiskovalna komisija v torek zaslišala nekdanjega direktorja Novih obzorij Boža Predaliča in nekdanjega odgovornega urednika Nove24 Borisa Tomašiča.