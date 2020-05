FOTO:Domnevne hude posledice virusa pri otrocih preučuje WHO

Ključni poudarki: Zaradi koronavirusa odstopil brazilski minister za zdravje.

7.00 S ponedeljkom dovoljeni treningi in tekme za vse športnike

V petek je po mesecu dni na položaju odstopil brazilski minister za zdravje, ki prav tako kot predhodnikglede ukrepov proti novemu koronavirusu ni našel skupnega jezika s predsednikom države Jairjem Bolsonarom . Teich na novinarski konferenci, na kateri je naznanil odhod, ni navedel razlogov za to, sta pa se z Bolsonarom razhajala glede več vidikov vodenja zdravstvene krize.Bolsonaro je denimo tako kot njegov ameriški kolegaza uporabo proti koronavirusu promoviral zdravilo proti malariji hidroksiklorokin, čeprav so raziskave pokazale, da to nima blagodejnih učinkov oziroma prinaša s seboj nevarne stranske učinke. Minister se prav tako ni strinjal z Bolsonarovim spodbujanjem odprte ekonomije Brazilije in zavračanjem ukrepov proti pandemiji.Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz) je priporočil, da naj obiskovalci in zaposleni na hrvaških plažah in v bazenih ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 metra tudi med kopanjem. Omejili so število obiskovalcev prostorov na kopališčih, ki jih je na sto kvadratnih metrih lahko istočasno največ petnajst.Hzjz je v danes objavljenih priporočilih za kopanje v morju in rekah ter za obratovanje bazenov in vodnih parkov izpostavil predvsem potrebo po vzdrževanju fizične razdalje in tudi higiene, vključno z uporabo razkužil za roke. Priporočila za izvajanje preventivnih ukrepov veljajo za vse površine v sklopu kopališč, od vodnih površin do plaž ter slačilnic in sanitarij. Med kopanjem je potrebno ohraniti fizično razdaljo 1,5 metra. Prav tako so določili, da je največ 15 oseb lahko hkrati na sto kvadratnih metrih neto površine morskih in sladkovodnih kopališč.Anketa je ugotovila, da kar 31 odstotkov vprašanih prebivalcev ZDA trdno verjame, da je koronavirus božji znak , s katerim človeštvu sporoča, da se mora spremeniti, še 31 odstotkov pa jih v to »nekoliko verjame.« Guardian poroča, da se mnogi, ki so v anketi odgovorili, da verjamejo, da je epidemija božja kazen, nimajo za religiozne. Kar 43 odstotkov protestantov v to verjame močno, medtem, ko je ta odstotek med katoliki 28. 55 odstotkov tistih vprašanih, ki verjamejo v boga, meni, da jih bo bog varoval pred virusom.Strokovna skupina ministrstva za zdravje, ki jo vodi, preklica epidemije ni obravnavala, se je pa Beovićeva osebno s tem strinjala ob zagotovilu, da zaščitni ukrepi ostajajo . Ti se bodo nadaljevali na osnovi zakona o nalezljivih boleznih, je dejala. O odpiranju mej, ki po njenem pomeni tveganje za vnos okužbe, pa niso bili obveščeni. V strokovni skupini so bili po besedah Beovićeve seznanjeni s preklicem epidemije, za katerega se je vlada odločila v četrtek pozno zvečer, a se o tem niso mogli pogovoriti v skupini, saj je bilo premalo časa.Britansko-ameriška založba Island Records napoveduje spletno dražbo, na kateri bo ponudila predmete priznanih glasbenikov. Sredstva bo namenila britanskim in ameriškim organizacijam, ki skrbijo za prizadete v pandemiji koronavirusa. Med drugim bodo naprodaj rokopisa pesmi frontmanain pevketer čevljiEvropska radiodifuzna zveza (EBU) je pred dvema mesecema sporočila, da odpoveduje Evrovizijo, nato pa razveselila z najavo, da za oboževalce tekmovanja pripravljajo alternativno različico. Oddajo Pesem Evrovizije: Evropa, prižgimo luči! bo ob 21. uri predvajala TV Slovenija, pred tem pa so pripravili predstavitev 25 slovenskih evrovizijskih skladb. Organizatorji Evrovizije so po tem, ko so zaradi širjenja novega koronavirusa odpovedali priljubljeno glasbeno tekmovanje, vendarle našli možnost za njegovo alternativno izvedbo. Nocojšnja oddaja Pesem Evrovizije: Evropa, prižgimo luči! sicer ne bo tekmovalnega značaja, bo pa predstavljala poklon vsem izvajalcem, ki bi morali v teh dneh nastopiti na priljubljenem glasbenem tekmovanju v Rotterdamu, hkrati pa je njen namen združiti in razvedriti občinstvo po vsej Evropi.Vlada je s ponedeljkom ob upoštevanju zdravstvenih navodil dovolila treninge in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih in površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev. Na današnji dopisni seji vlade sprejeti odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti pomeni, da se v ponedeljek lahko začne tudi vadba in tekme v kolektivnih športnih, ki so imeli po prejšnjem odloku dovoljenje za začetek svojih dejavnosti v polnem obsegu ob 23. maja.