Hojs sindikatoma očita podporo nezakonitih protestov

Ljubljana - Potem ko je ministerza policista, ki se je med petkovimi protesti fotografiral z naključnim udeležencem protesta, v tviter zapisu jasno namignil, za takšnega policista ni mesta v službi, je zdaj svoje pristavil še notranji ministerNajveč razburjanja med zaposlenimi v policiji je sprožil ravno tvit ministra, pristojnega za strateške projekte in kohezijo. Černač je namreč v odzivu na posnetek fotografiranja zapisal, da je takih pripadnikov policije manj kot odstotek in da žalijo tisoče njihovih kolegov. »Zato jim je treba sneti maske, z motorja, ki so ga plačali davkoplačevalci, pa naj presedlajo na kolo. In zaradi mene lahko biciklirajo 24ur/dan/365 dni v letu. Za svoj denar.«Ob tem so kolegu v bran stopili v obeh policijskih sindikatih. »Pogrom, ki je prišel iz vrst določenih politikov in celo ministrov, je do vseh 8000 zaposlenih v policiji žaljiv in ga najostreje obsojamo,« so med drugim zapisali v Sindikatu policistov Slovenije."Da naši državljani lahko živijo v eni najvarnejših držav na svetu je v prvi vrsti zasluga našega strokovnega, zakonitega ter v skupnost usmerjenega dela. Policijski sindikat Slovenije se zato pridružuje javno izraženi podpori policistu motoristu," pa so sporočilo za javnost začeli v drugem sindikatu.Vendar jim notranji minister Aleš Hojs ni ostal dolžan. Včeraj zvečer je na tviterju zapisal svoje videnje."Sindikat Policije očitno podpira nezakonita zbiranja/nezaslišano! Namesto, da bi bili prvi pri spoštovanju zakonov, s svojimi izjavami podpore nerazumnemu dejanju svojega kolega, dodatno vznemirjajo ogromno večino državljanov, ki z upoštevanjem ukrepov prispevajo h koncu epidemije," je zapisal Hojs.Na odziv obeh sindikatov še čakamo.