Pravni strokovnjak Matija Jamnik v snemanju pogovora z gospodarskim ministrom glede na okoliščine ne vidi nezakonitosti. FOTO: Milan Simčič



Pravica nadzirati delo ministrov

Hojs: Ne verjamem, da bi eden ali drug snemal ta pogovor

Pregon mogoč le na predlog



Na policiji pravijo, da se pregon zaradi kaznivega dejanja neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja začne na zasebno tožbo, kar pomeni, da policija ni pristojna za obravnavo takšnega primera. »Uporaba tovrstnih dokazov v kazenskih postopkih je mogoča, vendar tako kot v ostalih primerih glede uporabe takšnega dokaza velja načelo proste presoje dokazov,« so še dodali.

Ljubljana – Ko so v oddaji Tarča predvajali posnetek telefonskega pogovora z gospodarskim ministrom, kjer daje jasna navodila o stoodstotnem predplačilu družbi Geneplanet, kar se med drugim ne sklada z njegovimi izjavami pred širšo javnostjo, da nikoli ne plačajo vnaprej in vedno šele, ko medicinski material dobijo, se je postavilo vprašanje o zakonitosti takšnega posnetka.Čeprav kazenski zakonik omenja nezakonito snemanje, ni vse tako črno-belo, poudarjaiz družbe za pravno svetovanje JK Group. Pravi, da je nezakonito snemanje, kadar storilec s posebnimi napravami prisluškuje pogovoru ali izjavi, ki mu ni namenjena, ali jo zvočno snema, ali tak posnetek predvaja, ali če storilec zvočno snema njemu namenjeno zaupno izjavo drugega brez njegovega soglasja z namenom, da bi tako izjavo zlorabil, ali če posnetek predvaja tretji osebi. Sodna praksa ne daje odgovora, ali telefon šteje za posebno napravo. Sogovornik sicer ocenjuje, da telefona ni mogoče šteti za »posebno« napravo; pri tem pa seveda zgolj predpostavljamo, da je bila izjava posneta s telefonom.»Če govorimo o posneti izjavi ministra, ki je bila izrečena v okviru opravljanja njegove funkcije, je vprašljivo, koliko se takšna izjava sploh lahko šteje za zaupno, glede na to, da ima javnost interes in pravico nadzirati delo ministrov. Še bolj vprašljivo je, ali lahko govorimo o zlorabi take izjave. Po mojem mnenju ne,« je jasen sogovornik.Dodaja, da četudi bi šlo za zgoraj opisani primer, ko se torej ne zahteva, da bi šlo za zaupno izjavo, je treba pri odločanju o kaznivosti tehtati oziroma upoštevati tudi pravice in interese domnevnega storilca. »Če je posnetek naredil zaradi varstva ali dokazovanja svojih pravic ali interesov ali za obrambo pred zahtevki, po mojem mnenju tako ravnanje ni kaznivo,« še pravi pravni strokovnjak.Posnetek je komentiral tudi notranji minister: »Iz tega prispevka je bilo razvidno, da so bodisi direktorju blagovnih rezerv Zakrajšku bodisi ministru Počivalšku prisluškovali. Sprašujem se, ali je bila za to dana sodna odredba, če je bila, bomo najbrž izvedeli, zakaj je bila. Ne verjamem, da bi eden ali drug snemal ta pogovor in ga potem sam razkrival novinarjem, tega osebno ne verjamem. Lahko se vprašamo, kaj počnejo tisti, ki so pri nas za te prisluhe in ali so bili ti prisluhi izvedeni v skladu z zakonom.«