Hong Kong podaljšuje ukrepe, Kitajska še naprej brez novih smrtnih žrtev

07.15 Od danes spet več možnosti za zdravstveno varstvo živali

06.40 Prepoved javnega zbiranja v Hong Kongu podaljšali za 14 dni

Lastniki lahko svojim živalim z današnjim dnem znova zagotavljajo sistematično spremljanje njihovega zdravstvenega stanja. Veljati je namreč začela sprememba odredbe o začasnih ukrepih glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter njihovega označevanja in registracije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je iz odredbe črtalo prepoved opravljanja vseh preventivnih aktivnosti sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali. V veljavi pa še vedno ostajaj zaustavitev rokov preventivnega cepljenja psov proti steklini, ter spremembe, povezane z označevanjem in registracijo živali. Hong Kongu so se odločili še za 14 dni podaljšati ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa, čeprav v ponedeljek, prvič po začetku marca, niso zabeležili nobenega novega primera okužbe. Prepoved zbiranja skupin na javnih površinah, v katerih bi bili več kot štirje ljudje, so uvedli 29. marca in jo enkrat že podaljšali, po zdajšnji odločitvi vlade Carrie Lam pa bo v mestu pod kitajsko oblastjo ostala v veljavi tudi po 23. aprilu. Še naprej ostajajo zaprti tudi telovadnice, kinematografi in drugi prostori za zabavo in razvedrilo, tujci pa morajo po prihodu v državo v 14-dnevno obvezno karanteno. Medtem na Kitajskem, ki je bila dolgo časa glavno žarišče izbruha virusa, še četrti dan zapored niso zabeležili nobenega smrtnega primera zaradi bolezni covid-19.