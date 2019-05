Horváth ni odstopil z mesta predsednika narodne skupnosti. Bo ob poslanski mandat?

Če nezdružljivosti ne bo odpravil, je predsednik KPK Boris Štefanec napovedal, da bi mandatno-volilna komisija državnega zbora pozvala, da brez postopka sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju Horváthovega mandata.



KPK sama nima možnosti za ukrepanje, so pa ob drugi obravnavi nezdružljivosti funkcij madžarskega narodnostnega poslanca nastopili ostreje in ga pozvali, naj odstopi z ene ali z druge. V prvo so ugotovili, da po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije njegovi funkciji nista združljivi, a »nadvlada« zakon o poslancih, ki takšne dvojnosti funkcij, kot je Horváthova, ne prepoveduje. Državnemu zboru je KPK naročil, naj uskladi ta zakona »na način, da se v največji možni meri prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj lahko slednje pomeni tudi tveganje za korupcijo«.



Poslanci so prejšnji teden sicer zavrnili pobudo Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Ferenca Horvátha. Poleg funkcije predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je Horváth do 2. aprila opravljal tudi funkcijo direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, in s tem zakon o poslancih, ki govori o nezdružljivosti s pridobitno dejavnostjo. Poslanci predloga Levice s šestimi glasovi za in desetimi proti – poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi – niso sprejeli, saj jih je zakonodajno-pravna služba opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanje poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage. Predsednik KPK Boris Štefanec je sicer prepričan, da bi mu moral zaradi kršenja zakona mandat prenehati.



»Ravnanje, ko poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v skladu s pričakovano integriteto posameznika – funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti,« so bili do ravnanja kritični na KPK. Prav tako je po njihovi oceni nedopustno, da »DZ s svojimi (ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira«. »Tako ravnanje namreč ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki ustvarja dvom v temelje pravne države ter enakost pred zakonom,« so opozorili.