HoT je vedno fer operater  

Ali veste, koliko lahko prihranite s pametno izbiro mobilnega operaterja?

Foto: HOFER



Skriti stroški lahko močno podražijo paket

HoT vedno z nizkimi cenami

Foto: HOFER

Kdaj ste nazadnje naredili izračun, koliko bi lahko prihranili z menjavo paketa mobilne telefonije? Danes lahko že za manj kot deset evrov na mesec dobite neomejene količine minut in SMS-ov za uporabo v Sloveniji in velike količine prenosa podatkov. Preden se odločite za menjavo mobilnega operaterja ali paketa pri obstoječem, preverite pogoje, pod katerimi lahko izkoristite najboljše cene.Pri HoT-u ste lahko prepričani, da vas ne bodo presenetili skriti stroški, npr.zaračunavanje priključnine, menjava paketa, prekinitev naročniškega razmerja in druge spremembe, s katerimi si boste morda želeli oblikovati storitve po svoji meri. Ko se odločate za zamenjavo operaterja, preverite tudi, kakšne dodatne stroške bi lahko imeli s prekinitvijo vezave, če se vaš operater odloči podražiti storitve v paketu. Z vezavo ob nakupu telefona ste namreč praktično prisiljeni plačevati dražjo naročnino, če operater podraži paket.HoT – HOFER telekom – je najmlajši mobilni operater na slovenskem trgu, ki je s svojo fer ponudbo prepričal tako napredne uporabnike kot tudi tiste, ki želijo najboljše cene. HoT se je zavezal, da nikdar ne bo višal cen tarif in pogojeval najboljše cene z vezavo. Storitve in mobilni paketi HoT ne vsebujejo skritih stroškov, uporabniki pa lahko preprosto in brezplačno preklapljajo med tarifami. Na portalu ali aplikaciji Moj HoT imajo obenem v vsakem trenutku natančen pregled in nadzor nad porabo ter stroški zase in za svoje družinske člane.