Hotel Lucija spet kot nov in s štirimi zvezdicami

Lastniki Hotelov Metropol so letos investirali deset milijonov evrov.

Čeprav gospodarske razmere v Evropi zaradi vojne na Bližnjem vzhodu vzbujajo skrb, portoroški turizem teh skrbi še nima. Nasprotno, že prve aprilske dni imajo dober obisk, za praznike bodo tukajšnji hoteli polno zasedeni. Jutri bodo odprli temeljito prenovljen Hotel Lucija iz Hotelov Metropol, ki bo popoldne že sprejel prve turiste. To je največja letošnja naložba v portoroški turizem, hrvaški lastniki so za celovito prenovo namenili približno deset milijonov evrov. Med najstarejšimi v Portorožu Hotel Lucija sodi med najstarejše portoroške hotele, saj so ga v bližini opuščenih solin zgradili že leta 1964. Prvo večjo prenovo je doživel leta 1993, drugo pa 2008, ko so namesto parkirišča in pisarn zgradili velik bazen in velnes center. Tretje temeljite prenove so se lotili lani, ko so ...