    Slovenija

    Hotela sem se znebiti tega ’vsiljivca’ – nikoli mu nisem rekla rak

    Zgodbe posameznic, ki so prebolele raka dojk, so si različne le v podrobnostih. Po težki življenjski preizkušnji so začele sebe postavljati na prvo mesto.
    Zgodbe posameznic, ki so prebolele raka dojk, so si različne le v podrobnostih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Zgodbe posameznic, ki so prebolele raka dojk, so si različne le v podrobnostih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Anja Intihar
    24. 10. 2025 | 05:00
    14:05
    Rak dojk – tej bolezni je posvečen mesec oktober – je v razvitem svetu najpogostejši rak pri ženskah. V Sloveniji na leto za to boleznijo, ki ni izključno ženska, saj je med obolelimi tudi eden do dva odstotka moških, povprečno zboli okrog 1500 žensk. Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča.

    Zgodbe posameznic, ki so prebolele raka dojk, so si različne le v podrobnostih. Končni »nauk« je pri skorajda vseh enak – po težki življenjski preizkušnji so začele sebe postavljati na prvo mesto, poslušati svoje telo, ceniti vsak trenutek. Nekatere o bolezni govorijo lažje in so glas tudi za vse tiste, ki raje molčijo.

    Rak je bil klofuta, zaradi katere sem se ustavila

    Idrijčanka Monika Rijavec je šla 1. decembra leta 2023 na mamografijo v svojem domačem kraju. Pet dni kasneje je dobila klic, da bodo potrebni dodatni pregledi. Po debeloigelni punkciji je izvedela za pozitiven izvid, januarja je bila že prvič operirana. Na tem mestu omeni DORO: »Moj tumor ni bil tipen, zato je vprašanje, kaj bi bilo, če ne bi šla na mamografijo. Koliko časa bi v meni rasel in se razvijal, preden bi ga odkrila sama ali kdo drug. Morda bi bilo lahko tudi prepozno.« DORA ji je najbrž rešila življenje.

    image_alt
    Pogovor o menstruaciji je še vedno tabu, čeprav je ta nekaj najbolj naravnega

    Lani so v presejalnem programu v Sloveniji slikali 110.622 žensk in pri 630 odkrili raka dojk. Letos so med januarjem in junijem opravili že 62.560 mamografij, pri 335 ženskah so odkrili raka dojk, večinoma v začetni fazi bolezni.

    Monika Rijavec je med marcem in avgustom lani prejela 16 kemoterapij, ko se ji je telo nekoliko opomoglo, pa je prestala še dodatno operacijo, med katero so ji odstranili bezgavke pod pazduho – od 29 odstranjenih jih je bilo šest pozitivnih. Sledila so obsevanja in jemanje tarčnih ter hormonskih zdravil. Danes hodi na kontrolo na tri mesece, po določenem obdobju jo bodo pregledovali na pol leta.

    Zdravljenje je (presenetljivo) dobro prenašala, je poudarila tudi sama, ne pomeni pa, da je bilo povsem preprosto: »Vsaka kemoterapija je drugačna, odvisna od moči citostatikov, pa tudi od posameznika in njegove psihofizične pripravljenosti. Jaz sem jo vzela kot dejstvo in se nisem pretirano ukvarjala s stranskimi učinki ali strahom, kaj bo z menoj. Kemoterapija mi je predstavljala nujno zdravilo, ki ga moram dobiti. Poslušala sem svoje telo, vzdrževala kondicijo, hodila, če sem se počutila, da mi to ustreza, sicer ne. Izpadanje las in vpliv kemoterapije na nohte sem vzela kot kozmetične neprijetnosti, ki bodo minile. Pojavile so se okvare na perifernem živčevju, prste na nogah mi je mrtvičilo, a sem poskušala narediti vse, da bi stanje omilila.«

    Monika Rijavec. FOTO: Jože Suhodalnik/Delo
    Monika Rijavec. FOTO: Jože Suhodalnik/Delo

    Raziskovala je svojo bolezen in sama sebe ter ugotovila, da si je vse skupaj zaradi načina življenja, med katerim je povsem pozabila nase in vedno dajala prednost drugim, »pridelala« sama. Nekaj me je moralo ustaviti, je poudarila med pogovorom. Ko je izvedela za tumor, v njej ni bilo jeze, pač pa je bolezen vzela kot klofuto, ki jo je potrebovala, da se je ustavila. In v tem je njena zgodba podobna zgodbam drugih žensk, ki so prebolele raka dojk.

    Za svoje življenje sem odgovorna samo jaz sama

    Med dejavniki za pojav raka dojk so starost, spol in zemljepisna lega, zgodnja prva menstruacija, pozna menopavza, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nerodnost, nizko število otrok, opustitev dojenja, hormoni, debelost, ionizirajoče sevanje, mamografska nepreglednost dojk ter dednost. Dedne oblike raka dojk so najpogosteje posledica mutacij v genih BRCA1 ali BRCA2. Mutacije genov BRCA1, BRCA2, p53, PTEN, AT in še nekaterih drugih, so povezane z zelo visoko ogroženostjo za raka dojk (od 60 do 80 odstotkov nosilcev gena zboli).

    V tako imenovanem rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, je v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Šempetru pri Gorici in Celju – tu jo bodo odprli 31. oktobra – gostovala razstava Rojene znova – Zgodbe brazgotin, na kateri so (bili) na ogled odlitki dojk in osebne zgodbe oziroma citati Slovenk, ki so prebolele ali prebolevajo raka. Projekt skozi rdečo nit, da so brazgotine modrost, ki v sebi nosijo življenjske zgodbe, s serijo razstav po Sloveniji slavi notranjo moč in preobrazbo žensk, ki so se soočile z rakom.

    Med njimi je Polona Klarič iz Tolmina, ki je raka prebolela štirikrat. Prvič pri treh letih, nato pri šestih, pri triintridesetih so ji prvič odkrili raka dojk. Ubrala je pot alternativne medicine – ko se je rak na dojki tri leta kasneje pojavil drugič, je alternativo združila z zdravljenjem s klasično medicino in se odločila za kirurško odstranitev.

    Verjela je, da ima rak neki globlji vzrok, da se ni »kar zgodil«. »Osredotočila sem se nase, na to, kako zadovoljna sem s svojim življenjem, kaj mi ne ustreza. Iskala sem globlje vzroke za svojo bolezen,« je povedala. Kot številne druge bolnice je sebe postavila na prvo mesto in se obrnila navznoter. Vase.

    Polona Klarič. FOTO: Osebni arhiv
    Polona Klarič. FOTO: Osebni arhiv

    Nič več se ne trudi nenehno ugajati drugim, saj meni, da to človeka izčrpa in da iz tega pride bolezen. Prevzela je polno kontrolo nad svojim življenjem. »Treba je biti pozoren na svoje telo in na morebitne spremembe. Jaz sem imela po svoje srečo, da sem vsako leto hodila na onkološki inštitut na preiskave. Mislim, da je pravi pristop k zgodnjemu odkrivanju preverjanje, da smo zdravi,« je povedala o svoji izkušnji.

    Največji izziv med zdravljenjem je bila odločitev za operacijo; spraševala se je, kako bo videti telo, ko ne bo več dojk oziroma njihovega karakterja – bradavic: »Kot žensko me to sicer ni določalo. Nič manj nisem bila ženska, če nisem imela prsi. Soočila sem se s svojimi strahovi, jokala sem, iskala, kaj se skriva pod občutki, ker ti niso zadnja postaja. Niso vzrok nečesa.« Soočala se je z nepredelanimi travmami, s »Polono«, ki morda ni bila dovolj dobra, ki si ni upala povedati naglas, in spoznala, da je lahko samozavestna in da se lahko popolnoma sprejme takšno, kakršna je.

    Ko je po prvi diagnozi raka dojk ubrala strogi post, je shujšala za deset kilogramov, zato je okolica opazila, da se »ji nekaj dogaja«, vendar se s tem ni obremenjevala. Podporo ljudi, ki so ji stali ob strani, smatra sicer za izjemno pomembno, a na koncu je na poti ozdravljenja vsak sam. Noben način, s katerim se bolnice in bolniki soočajo z boleznijo, ni napačen, je poudarila. Negativna čustva, med njimi jeza, strah, nemoč, so neizpodbiten del okrevanja.

    Mojca Buh. FOTO: Osebni arhiv 
    Mojca Buh. FOTO: Osebni arhiv 

    Zaupajte strokovnjakom, vedo, kaj delajo

    Mojca Buh iz vasi Osredek pri Katarini nad Ljubljano je zbolela leta 2010 pri 24 letih in imela je tri mesece staro hčerko. Dve uri po enem od dojenj je bila njena dojka trda. Pomislila je na mastitis, vendar ni imela ne vročine ne bolečin, dojenčica pa iz tiste dojke ni hotela piti. Po pregledu v Centru za bolezni dojk je hitro dobila diagnozo. »K zdravniku sem prišla povsem neobremenjena, a že ko sem stopila skozi vrata in videla njegov pogled, se mi je zdelo, da nekaj ni v redu. Moje prvo vprašanje je bilo, ali bom umrla,« je dejala Buhova.

    Pred petnajstimi leti sta bila rak in kemoterapija velik tabu – še danes je tako, vendar se stvari obračajo na bolje. Tako bolniki kot okolica diagnozo zaradi velikega ozaveščanja sprejemajo z večjim optimizmom kot v preteklosti.

    Mojca Buh je poudarila, da je sama popolnoma zaupala strokovnjakom: »Ker je bil tumor zelo velik, so mi med operacijo odstranili celo dojko. Sledila so obsevanja in kemoterapija, ter leto in pol biološkega zdravljenja, saj sem bila HER2 pozitivna (gre za receptor v membrani rakave celice, op. a.). Zdravljenje je potekalo brez kakršnih koli zapletov, lahko sem povsem normalno skrbela za svojo hčerko.« Preventivno so ji kirurgi odstranili tudi drugo dojko in skorajda se je že odločila za rekonstrukcijo iz lastnega tkiva, vendar si je zaradi srčnega popuščanja premislila.

    Sprejela se je z vsemi spremembami, ki jih je bolezen pustila na njenem telesu, in – kar je nadvse pomembno – sprejel jo je tudi mož. Podpora strokovnjakov in bližnjih ter okolice je za bolnice in bolnike z rakom izjemno pomembna, naj si bo v obliki pogovora, nudenja potrebnih informacij ali kako drugače, je poudarila sogovornica. »Marsikdo pravi, da se vsakič bojijo pregleda na onkološkem inštitutu. Jaz pa sem, kakor čudno se to sliši, vedno vesela, ko grem od tam in mi rečejo, da sem zdrava,« je dejala Mojca Buh.

    Zgodbe brazgotin. FOTO: Neža Ternik 
    Zgodbe brazgotin. FOTO: Neža Ternik 
    Strinja se, da po izkušnji z rakom človek (nehote) postane egoist – v dobrem pomenu te besede. Končno se naučiš reči ne in sebe postavljaš na prvo mesto, je povedala: »Sedem let sem vodila Sekcijo mladih bolnic pri združenju Europa Donna in spoznala veliko deklet, s katerimi smo se povezale, postale prijateljice. Žal so nas nekatera med njimi tudi zapustila. To me vsakokrat prizemlji in opomni, da mi ni treba hiteti v življenju. Da je super, če je vse narejeno, da pa ne bo to nič vredno, če bom spet zbolela.«

    Od prvega dneva zdravljenja je popolnoma zaupala zdravnikom in to polaga na srce tudi ženskam in moškim, ki se ali se še bodo spopadli z diagnozo raka. Svetuje, naj v takšnih primerih ljudje nikar ne berejo različnih spletnih forumov, na katerih lahko vsak piše, kar si želi in kjer so stvari zgolj črne ali bele. Vsak bolnik z rakom je zgodba zase, vsak čuti, misli, dojema in se s svojo boleznijo spopada drugače.

    Predvsem pa, je še dodala Buhova, rak danes, ko je zdravljenje zelo dostopno in hitro, ni več niti sinonim za smrt niti ni več (takšen) tabu, kot je bil nekoč. Zelo pomembno je samopregledovanje in poslušanje svojega telesa. Najbolje ga poznamo sami, in če čutimo, da z njim nekaj ni v redu, vztrajajmo pri pregledu in napotitvi naprej. Za lastno dobro in življenje.

    image_alt
    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    Ne pozabite nase

    Dr. Tanja Španić, izvršna direktorica združenja Europa Donna, je povedala, da so po zaslugi rednega ozaveščanja o raku dojk v javnosti in njenem dojemanju omenjene bolezni veliko spremenili. So pa letos prvič zagnali kampanjo za rake rodil in ugotovili, da je tu stigma še zmeraj močna: »Pri bolnicah je pogosto prisotna krivda, sprašujejo se, zakaj so zbolele.«

    H krivdi pripomorejo tudi nekatere neznanstveno podprte teorije o vzrokih za nastanek bolezni – na genetiko, spol, starost oseba pač ne more vplivati. »S svojim življenjskim slogom lahko veliko naredimo za preprečevanje bolezni, prav tako moramo biti pozorni na kakršne koli spremembe v oziroma na telesu. Polovico rakov bi lahko preprečili, če bi bolj skrbeli za zdrav življenjski slog, se udeleževali preventivnih presejalnih programov, se cepili, a tega žal ne počnemo vestno,« je še opozorila dr. Španićeva. Slogan letošnje oktobrske kampanje Europe Donne Ne pozabi nase zato ni naključen.

    FOTO: Jure Eržen/Delo
    FOTO: Jure Eržen/Delo

    Možnost za ozdravitev je velika, če je rak dojk odkrit pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja, poudarjajo na onkološkem institutu. Pomembna preiskava za zgodnje odkrivanje raka dojk je mamografija, ki lahko odkrije raka, ko je še netipen. Ključno vlogo pri odkrivanju raka dojk ima tudi ženska sama, saj veliko zatrdlin, za katere se po opravljenih preiskavah izkaže, da so rakave, odkrijejo ženske same s samopregledovanjem.

    »Rada imam življenje, zadovoljna sem z njim. Hotela sem se znebiti tega ’vsiljivca’, kot mu pravim – nikoli mu nisem rekla rak. Vse ostalo, kar je prišlo zraven, od poškodb perifernega živčevja do stalnega solzenja oči in pekočega občutka pod pazduho, sem vzela v zakup. Nimam problemov s tem, da me boli, samo da ’vsiljivca’ ne bo nazaj,« je poudarila Monika Rijavec, ki se je na začetku – seveda – vprašala, zakaj se je bolezen zgodila ravno njej, a je s tem zelo hitro opravila ter se ob podpori bližnjih in sodelavcev posvetila sebi ter okrevanju.

    Poskuša se čim manj obremenjevati s tem, kar je bilo, in s tem, kar morda še pride in – kot psi, ki jih obožuje – živi v sedanjosti. Tu in zdaj.

    Novice  |  Slovenija
    Več iz teme

    rakrak dojkEuropa Donnarožnati oktoberkemoterapijaonkološki inštitutmedicina

    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Renata Jakob Roban: Ljudje na smrtni postelji obžalujejo izgubo otroka v sebi

    Predsednica Slovenskega društva Hospic Renata Jakob Roban pravi, da trpljenje pri umiranju ni vezano le na bolečino, ampak večkrat na neurejene odnose.
    Beti Burger 24. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ponovitev finala

    MVP ima vročo roko že na začetku sezone

    Kanadski košarkar Shai Gilgeous-Alexander je s 55 točkami v ligi NBA popeljal prvake iz Oklahome Cityja do zmage nad Indiano s 141:135.
    24. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovinska vojna

    Trump zaradi oglasa z Reaganom prekinil vsa trgovinska pogajanja s Kanado

    Trump je prekinil trgovinska pogajanja s Kanado zaradi oglasa Ontaria z Reaganom, ki ga je označil za lažnega in obtožil Kanado vmešavanja.
    24. 10. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Alarmiranje

    S sateliti do pravočasnih opozoril ob nevarnostih

    Evropski projekt Aware, ki so ga prvič preizkusili v Logarski dolini, za alarmiranje ne potrebuje telekomunikacijskih omrežij.
    Špela Kuralt 24. 10. 2025 | 06:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Najhitrejši jabolčni zavitek – sladka gužvara (VIDEO)

    To je najhitrejši štrudelj na svetu, pravi Mirjam Grilc, ki je iz sirove gužvare ustvarila sladko jabolčno različico.
    Odprta kuhinja 24. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovinska vojna

    Trump zaradi oglasa z Reaganom prekinil vsa trgovinska pogajanja s Kanado

    Trump je prekinil trgovinska pogajanja s Kanado zaradi oglasa Ontaria z Reaganom, ki ga je označil za lažnega in obtožil Kanado vmešavanja.
    24. 10. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Alarmiranje

    S sateliti do pravočasnih opozoril ob nevarnostih

    Evropski projekt Aware, ki so ga prvič preizkusili v Logarski dolini, za alarmiranje ne potrebuje telekomunikacijskih omrežij.
    Špela Kuralt 24. 10. 2025 | 06:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Najhitrejši jabolčni zavitek – sladka gužvara (VIDEO)

    To je najhitrejši štrudelj na svetu, pravi Mirjam Grilc, ki je iz sirove gužvare ustvarila sladko jabolčno različico.
    Odprta kuhinja 24. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
