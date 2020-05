Hotelirji ob odprtju napovedujejo podražitve

V zadnjem času se v javnosti omenja, da naj bi se večji hoteli po državi (gre za hotele z več kot 30 sobami), ki so zaprti že dva meseca, končno odprli v začetku junija. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi hotelirji začeli poslovati že v začetku prihodnjega tedna. Zanimalo nas je, kako bodo v praksi uvedli stroge zaščitnih ukrepe v hotelskih prostorih, za koliko bo to podražilo stroške poslovanja in ali drži, da zaradi zaprtja hotelov obstaja tudi možnost okužbe z legionelo. »V Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) in turističnih združenjih smo pripravili predlog ponovnega zagona posameznih segmentov ...