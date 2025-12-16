Hrana v Sloveniji cenejša od povprečja, vendar zanjo porabimo večji delež plač

Kljub enotnemu trgu EU se cene hrane znotraj Unije močno razlikujejo. Po podatkih Eurostata je košarica primerljivih osnovnih prehrambnih izdelkov daleč najdražja v Luksemburgu in na Danskem (26 oziroma 19 odstotkov nad povprečjem EU), daleč najcenejša pa v Romuniji (četrtino manj od povprečja EU).

Zanimivo se nečlanice EU, ki ležijo v bližini, po cenah hrane praviloma umeščajo ali na sam vrh ali na rep. Hrana v Švici, na Islandiji in Norveškem je bistveno (v Švici za več kot 60 odstotkov nad povprečjem) dražja od hrane v EU, medtem ko je najcenejša hrana v Evropi v Makedoniji, tik za Romunijo, ki je najcenejša članica EU, pa se umeščajo še Turčija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora.

Cene hrane v Sloveniji so 0,7 odstotka pod povprečjem EU, kar Slovenijo umešča med Albanijo in Litvo. Presenetljivo je od okoliških držav po podatkih Eurostata bistveno cenejša le Madžarska, medtem ko je Hrvaška tik nad povprečjem EU, Italija pa je, kljub temu da je med Slovenci izjemno priljubljena za nakupe živil, štiri odstotke nad povprečjem EU in torej približno 4,7 odstotka dražja od Slovenije. Najdražja v okolici je Avstrija, kjer je hrana dražja od povprečja EU za skoraj 11 odstotnih točk.

Še vedno se pozna tudi, da so območja, kjer plačujejo z evrom, dražja – dobre tri odstotke nad povprečjem EU. Nasploh pa je hrana večinoma cenejša v vzhodni in južni Evropi.

Slovenci podpovprečni pri alkoholu

Seveda pa ta statistika ne upošteva višine plač oziroma dostopnosti hrane prebivalcem, tu je slika povsem drugačna. Najmanjši delež prihodkov za hrano in pijačo (vključno z alkoholom in postrežbo) so po podatkih Eurostata v letu 2023 namenili Nemci, in sicer za živila le 17,7 odstotka plače. Tik za njimi so Luksemburžani, kljub temu da so cene hrane pri njih sicer daleč najvišje v EU. Nekaj več kot 30 odstotkov prihodkov pa za hrano in pijačo porabijo Latvijci in le malo manj Portugalci.

Skrb vzbujajoče je že, da Eurostat v raziskavi ni objavil statistike o tem, koliko Evropejcev si ne more privoščiti spodobnega obroka na dan, temveč zgolj statistiko o tem, kolikšen delež Evropejcev si ne more privoščiti pojesti kvalitetnega obroka niti vsak drugi dan. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

Slovenija je v tem pogledu nekoliko nad povprečjem EU, vendar znatno več od povprečja porabimo zgolj za hrano, precej manj pa za naročanje hrane in pijače v restavracijah. Je pa presenetljivo Slovenija ena izmed redkih držav EU, kjer več zapravimo za brezalkoholne pijače kot za alkohol. Nasploh za alkohol porabimo manjši delež plač od povprečja EU, kažejo podatki Eurostata.

Cene hrane rekordne, v EU razširjena lakota

Na cene živil so močno vplivale podražitve. V EU so cene hrane od leta 2014 do 2024 narasle za kar 44,4 odstotka, cene alkoholnih pijač pa za 27,7 odstotka. Povprečne plače takšnega porasta seveda niso dohajale. V letu 2024 se je rast cen sicer nekoliko umirila, vendar so še vedno v porastu in dosegajo rekordne višine, ugotavljajo pri Eurostatu.

Porast cene ima seveda uničujoče rezultate, zlasti za najrevnejše. Skrb vzbujajoče je že, da Eurostat v raziskavi ni objavil statistike o tem, koliko Evropejcev si ne more privoščiti spodobnega obroka na dan, temveč zgolj statistiko o tem, kolikšen delež Evropejcev si ne more privoščiti pojesti kvalitetnega obroka niti vsak drugi dan (jesti vsak dan očitno v EU postaja že redek in nesamoumeven privilegij). Kar 8,5 odstotka prebivalcev EU namreč ne more pojesti obroka niti vsak drugi dan, med starejšimi od 65 pa je tak delež že skoraj 14-odstoten.

Največ lačnih, kjer kar od 15 do 20 odstotkov prebivalcev ne more pojesti kvalitetnega obroka niti vsak drugi dan, je v Bolgariji in Romuniji ter na Slovaškem in Madžarskem. V tem pogledu gre najbolje prebivalcem Cipra in Ircem, v Sloveniji pa je takih, ki ne morejo obedovati niti vsak drugi dan, približno štiri odstotke. Bistveno manj od povprečja EU, pa vendar bistveno preveč.