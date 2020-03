Hrastničani ovadili bivše vodstvo Ceroza

Vili Petrič, upokojeni nekdanji direktor Ceroza. FOTO: Polona Malovrh

Župan Hrastnika Marko Funkl in direktorica občinske uprave Ivana Assayed. FOTO: Arhiv občine Hrastnik

Hrastnik − Občina Hrastnik je danes na okrožno državno tožilstvo, specializirano državno tožilstvo, Policijsko upravo Ljubljana in Nacionalni preiskovalni urad naznanila sum storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarstva in varstva okolja proti nekdanjemu vodstvu zasavskega Ceroza. V tem času je družbo vodil zdaj že upokojeniPo zaključku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – Ceroz II. faza naj bi se dogajale številne nepravilnosti pri poslovanju, ki so privedle do večmilijonskega dolga, ki je na zadnji dan marca 2019 znašal dobre tri milijone evrov.Glede na razpoložljivo dokumentacijo zato obstaja sum, pravi hrastniški župan, da je poslovodstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah, saj ni ravnalo v skladu z interesi družbe in njenih ustanoviteljev, to pomeni, da ni ravnalo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika niti v skladu z določili insolvenčne zakonodaje in poslovno-finančnimi načeli ter računovodskimi standardi. Glede na finančno stanje družbe in okoljsko ogroženost območja zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki tako obstaja tudi sum, da je s svojimi ravnanji izpolnilo znake več kaznivih dejanj.Prav tako obstaja sum, da so tudi pristojni organi, ki so bili dolžni nadzorovati delovanje Ceroza, svoje delo opravljali malomarno in v nasprotju s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Skupščino družbe je v spornem času vodila tedanja direktorica občinske uprave TrbovljeMarko Funkl je ob naznanitvi dejal: »Od vseh pristojnih organov pričakujemo angažirano obravnavo naznanitve suma. Če bo sum kaznivega dejanja po zaključku postopka potrjen, bo občina Hrastnik uveljavljala povračilo povzročene škode.« Glede na 16-odstotni družbeniški delež občine v Cerozu to pomeni približno pol milijona evrov.Občina želi z ovadbo vodilnih v Cerozu poudariti, da živimo v pravni državi, kjer odgovorni za svoja dejanja odgovarjajo ter se do okolja, javnih financ in zakonov obnašajo skrbno, spoštljivo in so v primeru prekoračitve svojih pooblastil tudi sankcionirani.