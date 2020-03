Hrvaška mobilizirala hotel v slovenski lasti

Ljubljana – Hrvaška je za vse, ki prihajajo z območij žarišč koronavirusa, preventivno uvedla štirinajstdnevno samoizolacijo oziroma karanteno. V ta namen je mobilizirala tudi nekatere nastanitvene objekte, med njimi objekt Term Tuhelj, ki so v lasti slovenskih Term Olimia. V njem naj bi bili predvsem vozniki tovornjakov.Terme Tuhelj ležijo v hrvaškem Zagorju tik ob slovensko-hrvaški meji in od nastanitvenih zmogljivosti premorejo hotel, hostel, kamp in glamping vas. Te objekte je družba 17. marca zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa zaprla, a kot so nam potrdili v Termah Olimia, so že dan prej od hrvaških oblasti prejeli odločbo o mobilizaciji dela hotela. Kot pravijo, jih je o tem že dan pred izdajo odločbe obvestil župan Krapinsko-zagorske županije, nato pa so se s pristojnimi organi iz glavnega štaba Civilne zaščite Republike Hrvaške dogovorili, da jim omogočijo uporabo dela objekta s 46 sobami, ki ima možnost ločenega vhoda in izpolnjuje vse tehnične in higienske pogoje za takšen namen.»Objekt je namenjen pretežno hrvaškim voznikom tovornjakov, da v času, ko raztovorijo blago in do prevzema nove pošiljke, ne gredo na svoj dom ali spijo v kamionih, ampak so v izolaciji v našem objektu. Ta bivanja običajno ne trajajo dlje kot en dan ali največ dva. Civilna zaščita uporablja izključno ta ločeni del objekta, kar pomeni, da so dostopi do recepcije, restavracije, bazenov in drugih skupnih prostorov tako prostovoljcem civilne zaščite kot šoferjem onemogočeni,« pojasnjujejo v Termah, kjer poudarjajo visoko kooperativnost in sodelovanje pristojnih organov in oblasti na Hrvaškem.Kot je razumeti, bodo za uporabo objekta v Termah Tuhelj dobili povrnjene vse nastale stroške in nadomestila, in sicer neposredno iz sredstev, ki so za takšne situacije predvidena v hrvaškem državnem proračunu, kar je tudi jasno opredeljeno v sami odločbi o mobilizaciji. »Glede na trenutno situacijo in minimalno število šoferjev, ki jih dejansko nameščamo v objekt, ter vse dogovore in nadomestilo vseh stroškov ne bo nobene stvarne škode,« pravijo v družbi.Terme Tuhelj so imele po zadnjih javno dosegljivih podatkih, torej za leto 2018, več kot 129.000 prenočitev, skoraj devet milijonov evrov prihodkov in okoli 800.000 evrov čistega dobička.