V skladiščih preko 29 milijonov različnih zaščitnih in kirurških mask

Vse več je pozivov, naj turisti zapustijo Hrvaško. FOTO: Denis Lovrović/Afp

Pretekli konec tedna se je več tisoč stanovalcev Wuhana zbralo v vodnem parku Playa Maya na koncertu elektronske glasbe. FOTO: Afp

V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom od konca aprila, so davi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili z inštituta Roberta Kocha (RKI). V sredo so namreč potrdili 1707 okužb, kar je največ po 26. aprilu, ko jih je bilo v enem dnevu 1737. Ob vrhuncu epidemije v začetku aprila so sicer v Nemčiji dnevno potrdili tudi po 6000 novih okužb. Kasneje je začelo število okužb upadati, od konca julija pa znova vztrajno narašča.Člani Odbora za odprti trg (FOMC) ameriške centralne banke Federal Reserve so zaskrbljeni, da bo pandemija koronavirusa še naprej zavirala gospodarsko rast in lahko ogrozila tudi celoten finančni sistem, kažejo povzetki zadnjega zasedanja odbora, ki je potekalo 28. in 29. julija.Število okužb z novim koronavirusom se v zadnjih dneh nekoliko povečuje, vendarle pa je Slovenija, vsaj kar se zalog zaščitne opreme tiče, na drugi val epidemije dobro pripravljena. Po podatkih zavoda za blagovne rezerve je v skladiščih med drugim preko 29 milijonov različnih zaščitnih in kirurških mask, preko 29.000 litrov razkužila.Na Hrvaškem odmeva slovenska odločitev, da je naša južna soseda pristala na rdečem seznamu držav glede okuženosti z novim koronavirusom. Odzvali so se na hrvaškem ministrstvu za turizem. Pod izjavo se je podpisala ministrica Nikolina Brnjac, v njej pa zavrača navedbe slovenskega vladnega govorca Jelka Kacina, češ da so razmere na Hrvaškem dramatične. Pristojnim institucijam v drugih državah bodo še naprej skušali dajati točne informacije o razmerah, na podlagi katerih Hrvaško uvrščajo na sezname varnih oz. nevarnih držav, so dodali.Če bi pred pol leta kdo v Wuhanu omenil zabavo v bazenu, bi ponj prišla policija in ga izprašala, kakšen prevrat ima v mislih v času, ko je 11 milijonov prebivalcev v karanteni. Covid-19 je prišel v svet prav iz tega mesta. Do trenutka, ko so 23. januarja okoli mesta postavili barikade, da nihče ne bi mogel ne ven ne noter, mu je podleglo 17 ljudi. Toda pretekli konec tedna se je več tisoč stanovalcev Wuhana zbralo v vodnem parku Playa Maya na koncertu elektronske glasbe, ki je bil organiziran v bazenu, z didžejem za pultom in animatorkami v šelestečih oblekah ter s pirotehničnimi učinki, ki naj bi bili odsev nakopičene energije tamkajšnje mladine, pripravljene skočiti v normalno življenje, kot so poskakali v mlačno vodo.Vlada bo danes Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav z znatnim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. Vse, ki bodo od petka odšli na Hrvaško, tako čaka ob povratku 14-dnevna karantena, tisti, ki so že tam, pa bodo imeli nekaj dni za vrnitev. Po seji bo več znanega tudi o možnosti, da bi s 1. septembrom v šolo odšli vsi učenci in dijaki.