Hrvaška ni več na seznamu varnih držav, karantenska odločba že na meji

S seznama varnih držav so danes izpadle Hrvaška, Francija in Češka. FOTO: Leon Vidic/Delo

V ZDA so v petek okužbe z novim koronavirusom še vedno naraščale v najmanj 40 zveznih državah in so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do večera narasle na skoraj 2,8 milijona, zaradi bolezni covid-19, ki jo virus povzroča, pa je umrlo že skoraj 130.000 ljudi. V ZDA so v petek našteli rekordnih 52.300 novih okužb , najhuje pa je še vedno na jugu in zahodu države, ki jim je bil prvi val pandemije aprila letos bolj ali manj prihranjen. V Arizoni, kjer so v petek poročali o rekordnih 4433 primerih novih okužb z novim koronavirusom, se zdravi sedaj 3013 ljudi, kapacitete za intenzivno nego pa so zapolnjene 91-odstotno. Skupaj je tam že 92.000 okuženih in 1800 mrtvih. Primer okužb ponovno naraščajo tudi v New Yorku, kjer je guvernerv petek prvič po 12. juniju poročal o več kot 900 novih okužbah (918) na dan. Umrlo je le devet ljudi, od vseh opravljenih testov pa se jih je pozitivnih vrnilo 1,38 odstotka.S seznama varnih držav so danes izpadle Hrvaška, Francija in Češka. Večjih omejitev za slovenske državljane to ne pomeni, otežuje pa prihod v Slovenijo državljanom iz omenjenih držav. Po novem bodo oblasti karantenske odločbe izdale že na meji. Slovenci, ki se odpravijo na Hrvaško, se lahko vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem. To lahko storijo s predložitvijo plačila namestitve, turistične takse, dokazilom o lastništvu nepremičnine ali plovila in pa tudi z dokazili o plačilu parkirnine. Bo pa policija imela na meji diskrecijsko pravico, da presodijo, ali so predložena potrdila verodostojna ali skuša nekdo izigrati pravila, in mu v tem primeru odredijo karanteno. Med izjemami za vstop v Slovenijo brez karantene pa so po novem osebe , ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji - če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, kasneje pa so bile z njega črtane. Oseba, ki bo uveljavljala to izjemo, bo morala ob prehodu meje predložiti dokazilo o rezervaciji in negativen izvid testa novi koronavirus, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengna ali v organizaciji oz. pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).Vlada je sklenila, da domov za starostnike za zdaj ne zapre za obiske . Tako odločitev pa lahko sprejmejo posamezna vodstva domov na podlagi epidemiološke slike lokalnega okolja in mnenja NIJZ. Včeraj so to morali začasno storiti v mariborskem Domu Danice Vugrinec. V Mariboru so potrdili deveti primer okužbe s sars-cov-2 pri zdravstvenem delavcu, kar je eden od dejavnikov, ki so narekovali ukrep v Domu Danice Vugrinec, ki je z 809 varovanci v več enotah največji zavod institucionalnega varstva za starostnike v državi Hrvaški premierje v predvolilnem soočenju včeraj znova zatrdil, da zaostreni režim za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom na meji s Slovenijo ne bo pomenil nobenih konkretnih sprememb za hrvaške državljane. Predsednik SDPje dejal, da hrvaška vlada poskuša zavajati javnost s trditvami, da se nič ne dogaja.Predsednika HDZ in SDP Plenković in Bernardić sta se na hrvaški komercialni televiziji Nova TV udeležila predvolilnega soočenja dveh potencialnih mandatarjev za sestavo nove hrvaške vlade po hrvaških parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale v nedeljo. Plenković je povedal, da se s slovenskim premierjemslišita »vsak drugi dan«. Ponovil je, da ima Slovenija svoje kriterije, ko gre za določeno število primerov okužb v posamezni državi, na podlagi katerih spreminjajo status držav iz enega v drugi razred.