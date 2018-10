Hrvaška plavalka o slovenskem deskarju: »V ekstremnih pogojih vso energijo porabimo za preživetje«

Za dvema deskarjema, Slovencem in Hrvatom, se je v ponedeljek popoldan izgubila sled, potem ko sta se podala v morje v bližini Savudrije. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Potem ko je v vodi preživel 25 ur, je slovenski deskar, 47-letni učitelj telovadbe, v torek zvečer priplaval oziroma ga je prineslo do obale pri Trstu. Kot poroča tržaški Il Piccolo, je deskar sam odšel do bližnjega lokala, od koder je poklical na 112. Na urgenci so ga sprejeli zaradi začetka hipotermije, a so ga iz bolnišnice že zvečer odpustili.Za dvema deskarjema, Slovencem in Hrvatom, se je v ponedeljek popoldan izgubila sled, potem ko sta se podala v morje v bližini Savudrije. Hrvat je še isti dan prišel na kopno, Slovenec pa je noč preživel na odprtem morju.Rešili so ga dobra fizična pripravljenost, relativno visoka temperatura morja (oo podatkih Arsa je se je gibala med 17 in 18 stopinj Celzija) ter neoprenska obleka in deska, za katero se je lahko oprijel.Na hrvaškem spletnem portalu Index.hr so za mnenje, kako lahko človek v vodi preživi toliko časa, vprašali, eno najboljših hrvaških daljinskih plavalk. Med drugim je prva Hrvatica, ki je preplavala ves krog okoli Manhattna (46 kilometrov).»Tega ne more storiti vsak. Ker je gospod odšel deskat na valovito morje, predpostavljam, da je dobro fizično pripravljen in da dobro pozna takšno vreme. Poleg tega ljudje lahko v ekstremnih razmerah dosežejo točko, za katero mislijo, da je njihova meja, nato pa jo še presežejo. V teh trenutkih vso energijo porabimo za - preživetje. Šele takrat v bistvu spoznamo, česa smo sposobni,« je dejala.Povedala je še, da je ogromna razlika med tekmo - kjer si sicer dolgo časa v vodi, a se zavedaš, da lahko v vsakem trenutku prenehaš in stopiš na ladjo - in razmerami, v katerih se je znašel deskar. »Do morja moramo čutiti strahospoštovanje. Čeprav smo zelo napredna bitja, nas narava zlahka ukroti.«