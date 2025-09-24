  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Hrvaška po višini neto plače skoraj ujela Slovenijo

    Razlika med povprečno neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna.
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    24. 9. 2025 | 16:46
    24. 9. 2025 | 16:46
    2:19
    A+A-

    Razlika med povprečno slovensko in hrvaško neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna. Zadnji statistični podatki kažejo, da je povprečna neto plača za julij na Hrvaškem dosegla 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov.

    Povprečna neto plača na Hrvaškem je za julij po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko znašala 1437 evrov. To je nominalno skoraj deset odstotkov več kot leto prej, realno pa za pet odstotkov več. Povprečna bruto plača je znašala 2000 evrov, kar je na letni ravni nominalno za 9,8 odstotka več, realno pa za 5,5 odstotka.

    Povprečna neto plača v Sloveniji je za julij po podatkih statističnega urada znašala 1577 evrov, kar je za 9,8 odstotka več kot na Hrvaškem. Povprečna bruto plača je medtem znašala 2517 evrov, kar je za 25,9 odstotka več kot pri sosedih.

    Pred dvema letoma in pol oziroma konec leta 2022 je bila razlika bistveno večja. Na Hrvaškem je povprečna neto plača po pisanju hrvaškega poslovnega portala Lider tedaj znašala 1046 evrov, v Sloveniji pa 1419 evrov, kar je 36-odstotna razlika.

    Analitiki Raiffeisen banke so po pisanju Liderja v svoji analizi minuli mesec izpostavili, da se rast plač na Hrvaškem iz javnega sektorja postopoma preliva v zasebni sektor, vendar pa se bo dinamika po njihovih ocenah upočasnila. K rasti bo kljub temu prispevalo septembrsko zvišanje osnovne plače v javnem sektorju in davčne spremembe, zaradi katerih pa bodo bruto plače rasle hitreje od neto plač.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gradnja stanovanj

    Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

    Kupnine od prodaj bodo pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.
    Maja Grgič 24. 9. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Golob: Slovenci imamo znanje, ki ga ceni tudi svet

    Medijska hiša Delo mediji organizira konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti.
    Nejc Gole, Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Projekt ERC

    Slovenski raziskovalec premika meje 3D-tiskanja

    Dominik Kozjek bo povezoval strojništvo in umetno inteligenco za izboljšanje specifičnega tehnološkega postopka 3D-tiskanja.
    Saša Senica 24. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

    Zasavski orel, ki bi lahko bil skriti slovenski adut za svetovno prvenstvo v Ruandi, zaključuje višinske priprave na Sierri Nevadi.
    Miha Hočevar 23. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višje nadomestilo za brezposelnost od januarja

    Zavod bo po novem aktivno posredoval tudi študentsko delo. Širi se nabor razlogov za uvrstitev delodajalcev na črne liste.
    Barbara Hočevar 23. 9. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Moskva ponuja začetek po koncu Novega Starta

    Se bo Trump strinjal s Putinovim predlogom o podaljšanju sporazuma, ki ga je nekoč označil za protiameriškega?
    Boris Čibej 23. 9. 2025 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Generalna skupščina OZN

    Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti

    Predsednica Slovenije se je zavzela za svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o pravici veta stalnih članic varnostnega sveta.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Več zdravih let življenja si lahko zagotovimo sami

    Med glavnimi dejavniki tveganja za bolezni so kajenje, neprimerna prehrana in premalo gibanja.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za zobozdravnika odštejemo 80 milijonov evrov na leto

    Ustno zdravje vpliva na splošno zdravje; le za zdravila iz žepa plačujemo več kot za zobe.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    HrvaškaSlovenijastatistikaPovprečna plača

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Smrt demokracije v srcih zoomerjev ali zakaj mladi Američani verjamejo v nasilje

    Po seriji političnih umorov v ZDA raziskave kažejo na zaskrbljujoč trend: mladi zaradi nezaupanja v demokracijo in revščine opravičujejo nasilje.
    24. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Kigaliju

    Odlična novica iz Benečije, Omrzel zmagal že pred petkom

    Slovenski kolesarji do 23 let bodo v petek v Kigaliju lovili visoko uvrstitev, na kolajno meri Jakob Omrzel, ki je podpisal profesionalno pogodbo z Bahrainom.
    24. 9. 2025 | 17:36
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Aljuš Anžič

    Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

    Mladi celjski as Aljuš Anžič bo v petek v Zlatorogu dočakal derbi s Slovanom. Želela ga je Barcelona, raje se bo kalil doma. Bo prepričal tudi Uroša Zormana?
    Peter Zalokar 24. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povprečna plača

    Hrvaška po višini neto plače skoraj ujela Slovenijo

    Razlika med povprečno neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna.
    24. 9. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Kigaliju

    Odlična novica iz Benečije, Omrzel zmagal že pred petkom

    Slovenski kolesarji do 23 let bodo v petek v Kigaliju lovili visoko uvrstitev, na kolajno meri Jakob Omrzel, ki je podpisal profesionalno pogodbo z Bahrainom.
    24. 9. 2025 | 17:36
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Aljuš Anžič

    Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

    Mladi celjski as Aljuš Anžič bo v petek v Zlatorogu dočakal derbi s Slovanom. Želela ga je Barcelona, raje se bo kalil doma. Bo prepričal tudi Uroša Zormana?
    Peter Zalokar 24. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povprečna plača

    Hrvaška po višini neto plače skoraj ujela Slovenijo

    Razlika med povprečno neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna.
    24. 9. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo