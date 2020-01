Hrvaška policista dva tedna na slovenskih smučiščih

FOTO: Tadej Regent/Delo

Lani 948 nesreč

Rogla – Hrvaški policisti že sedem­ let po novem letu pomagajo kolegom na slovenskih belih strminah. Skupaj skrbijo za varnost na smučiščih, kjer opozarjajo smučarje, naj se držijo reda in signalizacije. Vsako sezono do desetim smučarjem odvzamejo vozovnico zaradi vinjenosti.Sodelovanje hrvaških in slovenskih policistov se je začelo leta 2011, ko so na hrvaško obalo odšli slovenski policisti. Ker je po novem letu na slovenskih smučiščih precej hrvaških gostov, so leta 2013 povabili v Slovenijo hrvaške policijske kolege. Vsako leto prideta dva, eden skrbi za red in mir na Rogli in Kopah, drugi je na območju Kranjske Gore in po potrebi še na drugih smučiščih.Eden od hrvaških policistov,, je povedal, da bosta na smučiščih pomagala zagotavljati red in mir, izdajala opozorila in dajala navodila. »V dveh dneh nismo imeli večjih težav. Rogla je družinsko smučišče, kamor v glavnem pridejo umirjeni družinski ljudje. Seveda pa se vedno lahko kaj zgodi, zato smo tukaj.« Policisti na smučiš­čih obravnavajo hujše nesreče, za lažje poškodbe so pristojni nadzorniki.Število nesreč na smučiščih je odvisno predvsem od smučarskih dni. V lanski sezoni so našteli 948 nesreč, v katerih je bilo hudo telesno poškodovanih 41 smučarjev. V preteklih sezonah je bilo 43 odstotkov poškodovanih smučarjev starih največ 20 let.Ker v tej sezoni še ni bilo veliko smučarskih dni, je bilo tudi nesreč manj. Kljub temu je že bilo nekaj nesreč s hudimi telesnimi poškodbami, pred nekaj dnevi je prav na Rogli teptalnik snega povozil smučarko, ki je v bolnišnici umrla.iz sektorja splošne policije v upravi uniformirane policije je opozoril, naj smučarji upoštevajo navodila, znake o prepovedih smučanja in zaporah prog.