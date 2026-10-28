Hrvaška proti gradnji hidroelektrarne Mokrice

Hrvaško ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod ne soglaša z izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice, ker naj bi ta predstavljala tveganje za poslabšanje stanja voda na Hrvaškem. Na ministrstvu za okolje in prostor so za portal N1 pojasnili, da se morebitni čezmejni vplivi načrtovane HE Mokrice obravnavajo v okviru predpisanih postopkov.

Kot je v torek na spletni strani poročala Mladina, ki povzema skupno sporočilo hrvaških nevladnih naravovarstvenih organizacij, je hrvaško ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod slovenski vladi julija poslalo pismo, v katerem je projekt HE Mokrice ocenilo kot nesprejemljiv. Hrvaško ministrstvo je v pismu poudarilo, da s projektom ne soglaša zaradi tveganj za podtalnico in površinske vode na Hrvaškem, ki ležijo nižje po toku Save od načrtovanega jezu.

Korist le za slovensko stran?

»Koristi za zdravje in varnost ljudi oziroma trajnostni razvoj se nanašajo izključno na slovensko ozemlje, medtem ko na dolvodnem delu (na hrvaškem ozemlju) takšnih koristi ni, nedvomno pa se pričakujejo pomembni negativni vplivi na stanje vodnih teles,« je po poročanju portala N1 v dopisu slovenskemu ministrstvu zapisalo hrvaško ministrstvo.

Poleg negativnih vplivov na zajetja pitne vode je hrvaška stran opozorila tudi na erozijo struge Save, ki jo povzročajo že obstoječe slovenske hidroelektrarne. Zaradi spodjedanja rečnih bregov so bile poškodovane zaščitne utrditve, ki so skupaj z nasipi del sistema protipoplavne zaščite. Hrvaška je morala zato obnoviti 2,4 kilometra teh utrditev, navedbe hrvaškega ministrstva povzema N1.

Kot poroča portal, je hrvaško ministrstvo opozorilo tudi, da bi lahko HE Mokrice dodatno poslabšala ekološko stanje Save in ogrozila zaščitena območja Natura 2000 na Hrvaškem. Jez bi oviral selitve rib, uničil del njihovih naravnih habitatov in drstišč ter povečal nevarnost pogina rib na turbinah ter pospešil širjenje invazivnih vrst.

FOTO: promocijsko gradivo

Sodelovanje ne prinaša pravice veta

Na ministrstvu za okolje in prostor so za N1 pojasnili, da se morebitni čezmejni vplivi načrtovane HE Mokrice obravnavajo v okviru predpisanih postopkov presoje vplivov na okolje in čezmejnega posvetovanja, zlasti po Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Konvencija Espoo).

Kot so navedli, je namen čezmejnega posvetovanja zagotoviti, da je država, na katere območju bi lahko nastali pomembni vplivi načrtovanega posega, ustrezno obveščena in ima možnost sodelovati v postopku ter predstaviti svoja stališča, pripombe in strokovne ugotovitve. »V okviru tega sodelovanja se obravnavajo tudi vprašanja morebitnih vplivov na površinske in podzemne vode, vodne organizme ter ustreznosti predvidenih ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje oziroma izravnavo vplivov, skladno z njihovo naravo in namenom,« so zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo je hrvaške pripombe preučilo z vidika razpoložljive strokovne dokumentacije in veljavnih predpisov. Do relevantnih vprašanj pa se bodo pristojni organi ustrezno opredelili v okviru nadaljnjih postopkov in obrazložitev sprejetih odločitev.

Ob tem so pojasnili, da sodelovanje druge države v postopku čezmejnega posvetovanja samo po sebi ne pomeni pravice veta na načrtovani poseg. »Odločanje o dovoljenju za poseg na območju Slovenije je v pristojnosti slovenskih organov, ki pa morajo pri tem spoštovati vse relevantne obveznosti po nacionalnem, evropskem in mednarodnem pravu ter ustrezno upoštevati rezultate čezmejnega posvetovanja,« so za N1 zapisali na ministrstvu. Ob tem so še dodali, da se je Slovenija zavzela za nadaljevanje dvostranskih pogovorov s Hrvaško, v okviru katerih bi lahko dodatno pojasnili posamezna strokovna vprašanja in stališča obeh strani.

FOTO: promocijsko gradivo

Vlada o HE Mokrice naslednji četrtek

Kot so zagotovili, bo ministrstvo tudi v nadaljevanju zagotavljalo, da bodo čezmejni vidiki načrtovanega posega obravnavani strokovno, pregledno in skladno s predpisanimi postopki, ob spoštovanju pravic sodelujočih držav in vseh drugih upravičenih udeležencev.

Postopek ugotovitve prevlade javne koristi za gradnjo HE Mokrice gre h koncu. Gradivo je pripravljeno, vlada ga bo sprejela naslednji četrtek, je medtem ob odprtju novih sončnih elektrarn v Brežicah prejšnji teden povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj. Gradbeno dovoljenje naj bi ministrstvo nato izdalo v prvi polovici leta 2027, je dejala.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg nje so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice.