Hrvaška v avgustu prvič presegla pet milijonov gostov

Na Hrvaškem so zadovoljni s turističnim izplenom v avgustu. Letos so namreč prvič imeli več kot pet milijonov prihodov gostov, kar v primerjavi z lanskim avgustom pomeni dvoodstotno rast prihodov in 0,5-odstotno rast prenočitev, kažejo podatki hrvaškega sistema eVisitor. Gostje so prejšnji mesec ustvarili 31,4 milijona prenočitev, največ Nemci, domači gostje, Slovenci in Poljaki.

Po županijah je bilo največ prenočitev avgusta ustvarjenih v Istri, splitsko-dalmatinski županiji in v Kvarnerju, po destinacijah pa v Rovinju, Viru, Poreču, Medulinu, Umagu in Dubrovniku.