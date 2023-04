Tomislav Čizmić ni več generalni direktor Mercatorja

Lastnik največje slovenske trgovske družbe Mercator je zamenjal generalnega direktorja. Tomislava Čizmića bo na mestu vodilnega zamenjal Tomislav Kramarić. Ta je bil od decembra lani član uprave Mercatorja, prej je bil član uprave hrvaške trgovske družbe Konzum, pristojen za maloprodajo. Konzum je tako kot Mercator v lasti skupine Fortenova.

Tomislav Čizmić nam je potrdil, da se je danes sporazumno razšel z lastnikom Mercatorja, družbo Fortenova. »Res je, danes smo podpisali sporazum, več podrobnosti vam bodo sporočili iz podjetja,« nam je povedal Čizmić, ki v Mercatorju dela 11 let, od tega je šest let delal na položaju predsednika uprave.

Poznavalci razmer nad zamenjavo Čizmića niso presenečeni. Po naših informacijah je bila ta na mizi že večkrat v preteklosti, saj lastnik že nekaj časa ni bil zadovoljen z rezultati slovenskega trgovca, saj da družba zaostaja za tekmeci v nekaterih segmentih. Čizmić naj bi po izstopu ruskih lastnikov iz Fortenove tudi tam imel manj zaslombe.

Nujna poslovna transformacija

Iz Fortenove so sporočili, da po prevzemu vodenja področja maloprodaje decembra 2022, Tomislav Kramarić zdaj prevzema odgovornost za celotno poslovanje družbe in poslovno transformacijo, usmerjeno v stroškovno učinkovit in dobičkonosen del regijske maloprodaje skupine. »Poslovna transformacija je pomembna zlasti v času spremenjenih tržnih razmer in dinamičnih sprememb, s katerimi se zaradi inflacijskih pritiskov na vseh tržiščih sooča trgovinski sektor. Upravni odbor Fortenova grupe se je za imenovanje Tomislava Kramarića na mesto predsednika poslovodstva Mercatorja v času poslovne transformacije odločil zaradi doseženih rezultatov v času vodenja maloprodaje v Konzumu, zlasti v obdobju konsolidacije poslovanja v času izredne uprave, epidemije in povezanih gospodarskih izzivov,« so dodali.

»Fortenova grupa je v fazi poenotenja vseh delov naše maloprodaje v kompaktno mrežo in glede na makroekonomske dejavnike nenehno razvijamo poslovne modele za nadaljnji razvoj naše regijskega poslovanja v korist vseh ključnih deležnikov, na vseh naših tržiščih. Sestavni del tega procesa so tudi spremembe, povezane z opravljanjem ključnih nalog v sistemu. Ta sprememba je del načrtovanih aktivnosti, ki bo po našem mnenju okrepila tržni položaj in dolgoročno konkurenčnost Mercatorja in posledično celotne maloprodajne mreže Fortenova grupe«, je pa je spremembe v vodstvu družbe pojasnjil Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe ob spremembe v vodstvu Mercatorja.

Čizmić: Posebej ponosen, da smo Mercatorju vrnili njegovo slovenskost

Kot nam je dejal Čizmić, je na svoje dosežke in dosežke svoje ekipe ponosen. V šestih letih jim je uspelo dolg zmanjšati za polovico in podvojiti dobiček ter povečati tržni delež, kljub zmanjšanim prodajnim površinam po odprodaji nekaterih trgovin. »Še posebej sem zadovoljen, da smo Mercatorju vrnili njegovo slovenskost. Moja strategija, mantra, če hočete, je bila, da morajo kupci Mercator spet začeti dojemati kot domačega trgovca z največjo ponudbo izdelkov domačih dobaviteljev, in prepričan sem, da nam je to uspelo,« pravi sogovornik.

Kot dodaja, zdaj prihaja novo obdobje, v katerem bo lastnik konsolidiral poslovanje družbe, v načrtu so tudi odprodaje nekaterih odvisnih družb in tovrstna strategija po presoji lastnikov je očitno bolje pisana na kožo nekomu drugemu kot Čizmiću, ki svojo prihodnost vidi v Sloveniji. Svojo strategijo poslovanja opisuje kot logično nadaljevanje poslovne vizije in strategije Zorana Jankovića. Tudi sam, tako kot Janković, veliko vlogo in hvaležnost za to, da je Mercator tako velik, kot je danes, pripisuje očetu te družbe Miranu Goslarju.

Na lastniške spremembe in peripetije okoli menjave lastnikov v zadnjem obdobju sam kot predsednik uprave seveda ni imel nikakršnega vpliva, so pa tudi te spremembe močno krnile investicijski potencial družbe, ki je nujno potrebovala opazne naložbe zlasti na področju logistike, da bi se lahko bolje kosala s hitro rastočo konkurenco. »Okrnjen potencial in razmeroma visoke obrestne mere so nas silile, da bolj ali manj hodimo na mestu, kar zadeva prihodnji razvoj družbe,« pove Čizmić, ki načrtov za nadaljevanje kariere v tem trenutku še nima, vsekakor pa načrtuje, da bo z družino še naprej živel v Sloveniji, ki je njegov drugi dom.

Utrjevanje hrvaških lastnikov

Pred časom smo poročali, da hrvaška skupina čedalje bolj prevzema Mercator. Tako ji je ta decembra lani prodal hrvaško družbo Mercator H, ki so jo pripojili Konzumu, po podobni poti pa bi, kot smo poročali, lahko šla druga Mercatorjeva podjetja v regiji. V zadnjem mesecu lanskega leta je skupščina Fortenove imenovala dva nova člana poslovodstva Mercatorja. Čizmiću se je poleg Kramarića pridružil še Hrvoje Bošnjak, dotedanji direktor kontrolinga v Fortenovi, v Mercatorju pa je pristojen za finance. Iz Mercatorjevega vodstva pa sta predčasno odšla Draga Cukjati in Igor Mamuza.

Kramarića na čelu najboljšega soseda med drugim čaka najdaljevanje projekta izgradnje logističnega centra Mercatorja, nadaljnja odprodaja monetizacija nepremičnin in zelo verjetno tudi hčerinskih družb, eden od strateških ciljev pa je tudi zmanjšanje finančnega dolga.