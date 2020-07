Hrvaški tisk: Slovenski turisti množično zapuščajo hrvaško obalo

Preberite še: Pričakovati je daljše zastoje na mejnih prehodih

Bo poskrbljeno za koridor tujih turistov?

Zaostreni ukrepi na meji so po pisanju portala Jutarnjega lista del tistih slovenskih turistov, ki so se odločili za letovanje v hrvaški Istri, že v četrtek in včeraj, torej preden so najnovejši ukrepi na slovensko-hrvaški meji stopili v veljavo, odvrnili od dopustovanja. Odločili so se za predčasno vrnitev domov.»Ti gostje bi morali biti pri nas do sobote, a so pospravili stvari in odšli, ker niso vedeli, kaj bo sledilo čez nekaj dni. Niso vedeli, ali jih morda čaka samoizolacija. Moja žena je bila danes v Kopru in slišala, da so se nekateri slovenski turisti odpovedali potovanju na Krk. Niso vedeli, ali se bodo lahko vrnili,« je na to temo izjavil lastnik kampa Polidor pri Funtani v IstriV njegovem kampu, v katerem največ dopustujejo Slovenci, Avstrijci in Nemci, sicer še nihče ni odpovedal dopusta, je dodal. A se boji, da bi zadnji ukrepi na meji vplivali tudi na prihode drugih turistov, ne le slovenskih.Povedal je še, da je število rezervacij v njegovem kampu skokovito raslo vse do znane afere s teniškim turnirjem Novaka Đokovića v Zadru , zatem so že sledile odpovedi. Sedaj se boji predvsem, ali bo poskrbljeno za ustrezen koridor tujih turistov preko Slovenije oziroma slovensko-hrvaške meje.Tudi, ki je lastnik malega kampa Lighthouse v Savudriji, pričakuje odpovedi. Turisti se bojijo zaprtja meja in tega, da bi jih ob vrnitvi domov doletela karantena.Tako so slovenski gostje po poročanju Jutarnjega lista že množično odhajali v urad umaške turistične zveze z enim samim pričakovanjem. Da bi dobili potrdilo, da so dopustovali prav tam, kar bi jim omogočilo prehod meje brez zapletov.