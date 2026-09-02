Hrvaški Tokić prevzema slovenskega distributerja avtodelov

Hrvaška skupina Tokić Group je podpisala zavezujočo pogodbo o prevzemu 100 odstotkov poslovnih deležev v družbi SAG SLO, ki v Sloveniji pod blagovno znamko Matik ponuja avtomobilske rezervne dele. S tem se hrvaški trgovec z avtodeli krepi v Sloveniji, kjer je tudi sicer že prisoten prek družbe Bartog.

Kot so danes sporočili iz hrvaškega distributerja avtomobilskih delov, pnevmatik in opreme za delavnice, bodo s prevzemom Matika komplementarno razširili poslovanje skupine Tokić, ki prek družb Tokić in Bartog na Hrvaškem in v Sloveniji posluje z mrežo več kot 120 poslovalnic.

»Ta akvizicija je naravno nadaljevanje naše rasti in prisotnosti na slovenskem trgu, kjer poslujemo prek družbe Bartog. V poslovanju Matika vidimo velik potencial in močno komplementarnost z našim poslovanjem, pa tudi dragoceno strokovno znanje in kakovostno ekipo. Verjamemo, da bomo z njihovo vključitvijo dodatno okrepili svoj položaj na regionalnem trgu,« je dejal predsednik uprave in glavni izvršni direktor skupine Tokić Ivan Šantorić.

Zaključek transakcije in prenos lastništva pričakujejo po pridobitvi vseh potrebnih regulatornih dovoljenj, med drugim dovoljenja varuha konkurence. Matik je eden najpomembnejših slovenskih distributerjev rezervnih delov za gospodarska vozila, tovornjake in avtobuse. Blagovna znamka je na slovenskem trgu prisotna 30 let, danes pa posluje prek poslovnih enot v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Trenutno je v lasti mednarodne skupine Swiss Automotive Group (SAG), so navedli v Tokiću. Bazo kupcev Matika sestavljajo servisne delavnice, prevozniška podjetja, trgovine z avtomobilskimi deli in končni kupci. Prodajni program obsega servisne in rezervne dele, pogonsko tehniko, maziva, avtokozmetiko, potrošni material in opremo za delavnice za osebna in gospodarska vozila, so dodali v hrvaški skupini.

Družba SAG SLO je lani ustvarila 7,3 milijona evrov prihodkov, kar je okoli desetino manj kot leto prej. Zabeležila je 393 tisoč evrov čiste izgube, potem ko je ta predlani znašala nekaj manj kot 69 tisoč evrov. Imela je 28 zaposlenih, kažejo podatki spletnega portala Ebonitete.