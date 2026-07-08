Hrvaški turizem ob polletju na lanski ravni

Hrvaška je v prvih šestih mesecih letošnjega leta po podatkih sistema eVisitor ustvarila več kot 7,6 milijona prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega rezultata. Med najpomembnejšimi trgi ostaja tudi Slovenija, saj so gostje iz naše države v prvem polletju ustvarili 2,9 milijona prenočitev in se tako uvrstili med tri najmočnejše trge hrvaškega turizma. Podatkov za junij južni sosednje še niso razkrili.

»Glede na vse geopolitične okoliščine in motnje na trgih smo zadovoljni z rezultati, doseženimi v prvi polovici leta, ki so na ravni lanskih. Po podatkih Eurostata za prvo četrtletje je Hrvaška četrta destinacija v Evropi po številu ustvarjenih prenočitev, pri čemer je za seboj pustila konkurente, kot so Grčija, Španija, Italija in Portugalska,« je poudaril hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina. Verjame, da bodo ob pametni cenovni politiki uspešno izpeljali tudi drugo polovico leta.

Hrvaški minister Tonči Glavina. Foto Hts

Največ prenočitev je bilo v prvem polletju ustvarjenih v Istri, in sicer 8,7 milijona, sledita Splitsko-dalmatinska županija s 5,3 milijona prenočitev in Kvarner s 4,7 milijona prenočitev. Med destinacijami so največ prenočitev ustvarili Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb in Split. V prvih treh mesecih so s turizmom pri sosedih ustvarili 945 milijonov evrov prihodkov, kar je 80 milijonov več kot v enakem obdobju lani.

Slovenci tretji najmočnejši trg

Po posameznih trgih so v prvih šestih mesecih največ prenočitev ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer 5,6 milijona. Sledijo hrvaški gostje s 4,2 milijona prenočitev, na tretjem mestu pa so Slovenci z 2,9 milijona prenočitev. Rezultati potrjujejo, da Hrvaška ostaja ena najpomembnejših in najbolj priljubljenih destinacij za slovenske goste, pri čemer se zanimanje ne osredotoča le na vrhunec poletne sezone, temveč tudi na pomladanske mesece, podaljšane konce tedna in posezono, ugotavljajo v Hrvaški turistični skupnosti.

»Doseženi rezultati potrjujejo kakovost in konkurenčnost celotne hrvaške turistične ponudbe, pa tudi pomen rednih promocijskih aktivnosti na ključnih tujih trgih, od koder na Hrvaško prihaja največ gostov,« je povedal direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić.

Največ prihodov v hotelih

Podatki po vrstah nastanitev kažejo, da imajo hoteli, ki predstavljajo 14 odstotkov komercialnih nastanitvenih zmogljivosti, 47-odstotni delež pri komercialnih prihodih. Kampi, ki predstavljajo 20 odstotkov komercialnih zmogljivosti, so ustvarili 15 odstotkov komercialnih prihodov, objekti v gospodinjstvih, ki predstavljajo 52 odstotkov komercialnih zmogljivosti, pa 27 odstotkov komercialnih prihodov.