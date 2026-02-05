Hrvaško obalo zajel hud ciklon z osem metrskimi valovi

Visoka plima - ponekod je segala kar do 95 cm- je včeraj zvečer poplavila obale dalmatinskih mest. Najhuje je bilo v Kaštelih, kjer je bilo poplavljenih več objektov, so v četrtek sporočili iz Pomorsko-meteorološkega centra v Splitu. Za jutri napovedujejo nove okrepljene sunke juga.

»Zabeležili smo plimo v višini 95 centimetrov, morje pa je sinoči zalilo obalo na Bačvicah in pri Zenti v Splitu,« je povedal dežurni meteorolog Goran Turčinov za Jutarnji list.

Po njegovih besedah se je morje razlilo tudi v drugih delih Dalmacije, vendar se je voda večinoma hitro umaknila in ni povzročila večje škode, razen v Kaštelu, kjer je bilo poplavljenih več objektov.

Poveljnik gasilcev v Kaštelih Darko Maretić je dejal, da je območje prizadel ciklon, kakršne ne pomnijo že desetletja. Gasilci so prejeli okoli 200 klicev na pomoč zaradi poplav, morje pa se je razlilo vzdolž celotne obale v Kaštelih. Poplavljeni so bili lokali, restavracije in drugi objekti, gasilci pa še vedno črpajo vodo.

Na območju Palagruže so ponoči zaradi močnega vetra nastajali do osem metrov visoki valovi, sunki juga pa so na splitskem območju dosegli hitrost do 130 kilometrov na uro.

Meteorologi opozarjajo, da se v petek v Dalmaciji pričakujejo novi okrepljeni sunki juga, možne pa so tudi nove visoke plime in razlivanje morja.

Nestabilno in spremenljivo vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh po vsej Hrvaški, z oblačnostjo, občasnim dežjem in lokalno močnimi nalivi, temperature pa bodo ostale nad povprečjem za začetek februarja.