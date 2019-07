FOTO:Hrvati v boj za zaslužek prepozno, zdaj pa imajo prazne sobe

Slovenski turisti na Hrvaškem se še vedno drenjajo na mejnih prehodih in cestah, a vendar opažajo, da lažje pridejo do idiličnega mesta na plaži ali do priveza za barko. In potem so tukaj še drugi slovenski turisti, ki vse več rojakov srečujejo v Turčiji, Egiptu in v Tuniziji, ponovno pa se dviguje slovenski obisk v Grčiji in Španiji.Za pravo statično primerjavo je še prezgodaj, saj smo šele sredi julija, vendar ljudski občutek z vseh strani nakazuje, da je letos na Hrvaškem manj slovenskih turistov. Eden od Slovencev, ki je ravno prišel iz Makarske, je takoj potrdil, da je letos precej lažje dobil mesto na plaži kot ...