Hrvati vendarle odprli vrata slovenskemu veleposlaniku 

Novi veleposlanik v Zagrebu bo dolgoletni karierni diplomat, saj je, kot so nam potrdili na zunanjem ministrstvu, po več kot dveh mesecih čakanja le prejel agrema države gostiteljice. Neobičajno dolgo čakanje je v diplomatskih vrstah že dvigalo obrvi, v javnosti pa sprožalo vprašanja, ali Hrvaška napenja mišice. Diplomatski odnosi med obema državama so, tudi zaradi spora glede arbitražne razsodbe, namreč na nizki ravni. Sredi meseca se je zunanje ministrstvo ostro odzvalo tudi na »neresnice« novega hrvaškega zunanjega ministra Gorana Grlića Radmana v povezavi z arbitražo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu po izteku mandata, ki je slovensko veleposlaništvo v Zagrebu prevzela leta 2016, začasno vodi odpravnica poslovDolgoletni diplomat Vojislav Šuc – po predlogu vlade ga bo predsednik republikez ukazom, ki je objavljen v uradnem listu, postavil za veleposlanika v Zagrebu – je izkušen diplomat, ki pozna tudi gospodarsko diplomacijo, kar bo zanimiv izziv v tem obdobju hladnih odnosov med državama. Na Hrvaško odhaja iz mesta vodje slovenskega stalnega predstavništva pri Združenih narodih v Ženevi, kjer se mu je iztekel mandat. V preteklosti pa je bil med drugim veleposlanik na Švedskem in generalni konzul v New Yorku.