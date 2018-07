Hrvatje s tožbo v boj za Savo Re

Zdaj je končan tudi najnovejši postopek izbire novega direktorja AZN, a se je Vraničar Ermanova odločila, da bo izbiro in tudi imenovanje prepustila naslednjemu ministru in novi vladi.

Regulator še kar pod v.d.-jem

Zavarovalnice v dobri kondiciji

Regulator slovenskega zavarovalniškega trga je potrdil, da sta Adris in Croatia osiguranje vložila tožbo, ker je znova zavrnil hrvaško zahtevo za povečanje deleža v slovenski zavarovalniški družbi. »Razlogi, ki jih navaja v zavrnitvi Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), ne vzdržijo. Naša finančna moč in ugled naše družbe nista vprašljiva,« so prepričani Hrvatje.Croatia osuguranje in Adris sta zato junija vložila tožbo na upravno sodišče. AZN je njuno vlogo za povečanje deleža v Savi Re zavrnila, ker med drugim ocenjuje, da je izpostavljenost Agrokorju previsoka. Zaradi majavih argumentov, ki jih navaja AZN, bosta Adris in Croatia izrabila, napovedujejo Hrvatje, vse pravne možnosti, ki so na voljo.Neuradno je bilo sicer ob vnovični zavrnitvi hrvaške vloge za povečanje deleža v Sava Re slišati, da so pri tej odločitvi prevladali predvsem pritiski politike, in ne argumenti stroke. Hrvaški Adris, ki ima sicer v lasti slabo petino delnic Save Re, je poskušal septembra lani, tretjič v letu dni, dobiti soglasje regulatorja slovenskega zavarovalniškega trga za povečanje deleža do 33 odstotkov.Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je lani jeseni v proceduro potrjevanja Cerarjeve koalicije poslala ime za novega šefa AZN, saj se je tedanjemu iztekal mandat. S svojim predlogom pa pogorela, saj Mojca Piškurić, namestnica direktorja, ki jo je ministrica ocenila kot najprimernejšo, ni dobila podpore Cerarjeve SMC. Tako je AZN dobila začasnega direktorja, Gorazda Čibeja. Aprila se je iztekel ponovljeni razpis za funkcijo direktorja AZN. Čibej je včeraj na vprašanje Dela potrdil, da se je nanj prijavil, Piškurićeva pa se tokrat ni. Odgovora na naše vprašanje, ali se je torej naveličala političnih kadrovskih igric, pa se je vzdržala. Zdaj je končan tudi najnovejši postopek izbire novega direktorja AZN, a se je Vraničar Ermanova odločila, da bo izbiro in tudi imenovanje prepustila naslednjemu ministru in novi vladi. Čibeju so tako v.d.-jevstvo za največ šest mesecev podaljšali pred dobrim tednom dni.Zavarovalniški trg je sicer v dobri kondiciji. Med drugim je bila lani tako prvič v zgodovini prebita meja dveh milijard evrov pobranih bruto premij. Rast na področju premoženjskih zavarovanj je presegla tri odstotke, na področju življenjskih zavarovanj pa je bila skoraj petodstotna. AZN je lani končala deset nadzornih postopkov in med drugim uredila tudi vprašanje nedopustnih provizij, ki so si jih omislili nekateri zavarovalničarji v sodelovanju z nekaterimi upravniki večstanovanjskih stavb. Glede nadzora nad izplačevanji omenjenih provizij upravnikom – te so segle tudi do 25 odstotkov – sta zdaj v teku dva postopka. Večina zavarovalnic pa je upoštevala navodilo AZN, da kakršnekoli provizije v teh poslih niso dovoljene. V javnosti je, spomnimo, na primer odmeval primer SPL, ki je uredil, da so bili lastniki stanovanj zavarovani, zavarovalnice pa redno dobile denar. Za to je dobival provizijo zavarovalnic.